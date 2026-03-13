באגף המודיעין בצה"ל זיהו במהלך מבצע "שאגת הארי" כי פעילי יחידת הבסיג' מנסים להציב מחסומים כדי למנוע הפגנות, עד כה הותקפו מאות מחסומים כאלו - כך פרסם הערב כתבנו הצבאי ינון שלום יתח ב"קבינט שישי".

בישראל מזהים בריחה של חיילי בסיג' לאחר כל תקיפה שכוונה לעברם. בנוסף, צה"ל פועל באותה שיטה כמו "ציד משגרים" אל מול פעילי היחידה, ותוקף מאות מחסומים מסביב לשעון - תוך ניצול הזדמנות מבצעית.

דובר צה"ל

אמש חשף צה"ל תיעוד, בו חיל האוויר תוקף חיילי בסיג' ומחסומים של היחידה שהוקמו במספר אזורים בטהרן. בהודעתו, ציין צה"ל כי היחידה אחראית להוצאה של פיגועי טרור, וכי החיילים "מובילים את פעולות הדיכוי המרכזיות של המחאות הפנימיות, ובפרט בתקופה האחרונה, תוך שימוש באלימות קשה, מעצרים נרחבים והפעלת כוח נגד מפגינים אזרחיים".