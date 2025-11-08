דיווח: חמאס איתר את גופת החלל החטוף סגן הדר גולדין ז"ל ברפיח; הרמטכ"ל הגיע לבית משפחתו

לאחר 4117 ימים: התקשורת הערבית דיווחה היום (שבת) על איתור גופת החלל החטוף סגן הדר גולדין ז"ל באזור רפיח. במקביל, הצלב האדום החל בהיערכות להשבתו, זאת למרות שחמאס עצמו עדיין לא אישר את הפרטים. בתוך כך, הרמטכ"ל אייל זמיר הגיע לבית משפחת גולדין כדי לשוחח עימה, לאחר הדיווחים.

משפחת גולדין פרסמה הודעה בה התייחסה לנושא: "מדינה שלמה מחכה שיחזירו לנו את הדר. זאת משימה שחייבים ויכולים לעמוד בה למען כולנו. הרמטכ״ל הגיע עם צאת השבת לעדכן אותנו במאמצים האדירים לשחרור החטופים ואנחנו מצדיעים לכל מי שעוסק במשימה הלאומית הזו. מחכים לבשורה באישור רשמי שהדר שב לישראל. לא מוותרים על אף אחד במדינה, אף פעם. מבקשים לשמור על קור רוח. עד שזה לא סופי זה לא נגמר".

כזכור, מוקדם יותר השבוע, הפרשן לענייני צבא וביטחון של i24NEWS פרסם את המלצתו של הרמטכ"ל אייל זמיר והתנאי שהציב לשחרור המחבלים ברפיח: "אם יהיו מוכנים לשחרר את גופתו של הדר גולדין - נהיה מוכנים לשקול את הוצאת המחבלים בקו הצהוב זאת בתנאי שייצאו משם לא חמושים - ללא נשק", אמר זמיר.

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב על כך מאוחר יותר, והבהיר כי "המתווה קובע את החזרת כל החטופים". עוד הוסיף כי "עד כה שוחררו כל החטופים החיים ואני מקווה שבקרוב ישוחררו כל החטופים החללים. אין קשר בין המחבלים לבין שחרור חטופים. הדרג המדיני הורה לדרג הצבאי לטהר את השטח ממחבלים, לפרז את רצועת עזה ולפרק את החמאס מנשקו. הכל בהתאם למתווה כאמור".

דוברות מטה המשפחות להחזרת החטופים

כזכור, סגן הדר גולדין היה קצין בסיירת גבעתי, שלחם ברצועת עזה במהלך מבצע "צוק איתן". הוא נפל בקרב ברפיח, במהלך הפסקת האש ב-1 באוגוסט 2014. תחילה, לא היה ברור מה עלה בגורלו - אך לאחר 38 שעות קבע הרב הצבאי הראשי דאז, תא"ל רפי פרץ, שגולדין נפל בקרב ומוגדר כחלל צה"ל שמקום קבורתו לא נודע. קביעה זו נסמכה על ממצאים מזירת הקרב - תיק הירך של גולדין והדם שנמצא בזירה, שהובאו לקבורה ביום שלמחרת.