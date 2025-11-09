המעגל נסגר אחרי 11 שנים: החטוף הדר גולדין הוא החלל שהושב לישראל

לאחר 4,118 ימים: לאחר למעלה מעשור של מאבק בלתי פוסק, משרד ראש הממשלה הודיע כי סגן הדר גולדין, הוא החלל החטוף שהושב היום (ראשון) מרצועת עזה לקבורה בישראל.

אמש, נפגש הרמטכ"ל אייל זמיר עם משפחת גולדין, ברקע הדיווחים שהגיעו מהרצועה כי גופתו של החלל אותרה.

דובר צה"ל

סגן הדר גולדין ז"ל, נולד ב-1991 ביישוב אשחר, ושירת בחטיבת גבעתי שם היה מפקד צוות בפלוגת הסיור. ב-1 באוגוסט 2014, לאחר כניסתה לתוקף של הפסקת האש בין ישראל לחמאס לאחר מבצע צוק איתן, הדר נהרג בהתקלות מחבלים במנהרה באזור רפיח יחד עם שני חיילים נוספים. בהקלטות שנחשפו כשנה לאחר החטיפה ניתן היה לשמוע על הכרזת נוהל חניבעל לאחר חטיפת גופתו של גולדין.

לאחר החטיפה ובצל המדיניות שהחלה בעזה, משפחת גולדין מצאה את עצמה במשבר עמוק. אחת השותפות לדרכה היא משפחתו של אורון שאול, חייל גולני שגופתו נחטפה גם כן ב-2014 בקרב בשכונת שג'אעייה. אימו של הדר, לאה גולדין, אמרה אז כי "השבת חללים לקבר ישראל זה הערך הכי יהודי. ערך של ערבות הדדית. לצערי זה איננו".

לאחר הטבח והחטיפה ההמונית של אזרחים וחיילים ישראלים לעזה בשבעה באוקטובר, משפחת גולדין מצאה עצמה במשבר, כאשר מאבקה הציבורי נדחק במידה מסוימת לשוליים והציבור, התקשורת והממשלה היו עסוקים בהצלת החטופים החדשים.

חמי גולדין, אחיו של הדר גולדין ז"ל, שיתף: "אני הייתי צריך להתמודד עם סיטואציה שהבת שלי עמדה מול התמונות של מי שחזר בחיים. ובלי לב. למה להדר אין לב על התמונה שלו. הוא צריך לב וזה מה שאנחנו עושים". צור, אח נוסף של הדר ז"ל, הוסיף: "10 שנים מדינת ישראל השתמשה באסטרטגיה אחת וזה יהיה התיקון של ההפקרה של אח שלי".

למרות זאת משפחת גולדין המשיכה במאבקה ובמסר החשוב. איילת גולדין, אחותו של הדר ז"ל, השתתפה בהפגנות להשבת החטופים. "אני לא רואה בזה הפגנה, אני רואה בזה תמיכה, הדהוד, חברה שצועקת. תראו את הערך בכל ישראלי וישראלי", אמרה במהלך עצרת בכיכר החטופים.

בינואר השנה גופתו של אורון שאול הוחזרה לישראל במבצע צבאי. חודש לאחר מכן הוחזר אברה מנגיסטו, תושב אשקלון ששהה בשבי חמאס מ-2014, במסגרת עסקת חטופים. הדר נותר החטוף היחיד מאותה תקופה שלא שב. "עברנו מסע מאוד ארוך", אמר חמי. "כשרוצים - מוצאים ומחזירים".