דיווח: כך ישראל סייעה לדרוזים בסוריה לאחר הדחת אסד

ב"וושינגטון פוסט" דווח היום (שלישי) כי ישראל סיפקה סיוע לאזרחים הדרוזים בסוריה לאחר השינוי הפוליטי במדינה והפלת משטר אסד בחודש דצמבר אשתקד.

על פי הדיווח, מסוקים ישראלים החלו לפני כשנה בהעברת סיוע לדרוזים בדרום סוריה, כחודשיים לאחר הדחתו של הנשיא לשעבר בשאר אל-אסד וברקע עלייתו של אחמד א-שרע, ששלט בקבוצה חמושה שנודעה בעבר בקשריה עם אל-קאעידה.

עוד עולה מהדיווח כי הסיוע כלל ציוד צבאי לא קטלני, כמו שריון גוף ואספקה רפואית, וכן תשלומים חודשיים ללוחמים דרוזים, במטרה לאזן את הכוח המקומי ולתמוך בקהילה הדרוזית במדינה. פעולות אלו נמשכו גם לאחר שמגעים עם אל-שרע העלו ספקות לגבי אמינותו של הצד הקיצוני.

לפי בכירים דרוזים וסוכנים ישראלים לשעבר, מטרת הסיוע היא להבטיח תמיכה באוכלוסייה הדרוזית בסוריה, שמונה כ-700 אלף נפש, ולסייע בהכשרת לוחמים דרוזים באזורים כורדיים בצפון המדינה.