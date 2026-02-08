אחרי הווטו שהטיל צה"ל: תושבי יו"ש השיקו את הציר בעוקף בנימין

טקס חגיגי להסרת הלוט משלט דרך המעוזים נערך ביום שישי האחרון לכביש העוקף את ביתוניא - דרך שבה חזרו לנסוע אזרחים ישראלים ביוזמתם במהלך חצי השנה האחרונה - 25 שנים אחרי שנסגר עקב פרוץ האינתיפאדה השנייה. בחודש שעבר דיווחנו ב-i24NEWS כי בצה"ל מטילים וטו על השימוש בציר, ואף החלו לבלום מעבר נהגים ישראלים.

באירוע השתתפו משפחות שכולות ועשרות תושבי גוש דולב-טלמונים. הדרך נקראת על שם מעוז פניגשטיין ומעוז מורל הי"ד, תושבי היישוב טלמון, שנפלו בקרבות ברצועת עזה במהלך מלחמת חרבות ברזל - והוריהם השכולים היו מסירי הלוט מהשלט המציין את שם הדרך.

גם דבורה גונן, אמו של דני גונן הי"ד שנרצח בפיגוע בעין בובין לפני כעשור, השתתפה בטקס והתייחסה לצורך בחזרה לנוכחות יהודית מלאה בכל האזור.

נכון לעכשיו, צה"ל לא חזר לאבטח את הציר, זאת חרף העובדה שרובו המוחלט עובר בשטחי C ולמרות שראש המועצה ושר הביטחון כ"ץ הביעו את דעתם הנחרצת שיש צורך לאבטח את הציר מאחר ונוסעים עליו כל יום עשרות רכבים של יהודים.

לפני מספר חודשים חודשה נסיעת ישראלים בעוקף ביתוניא בבנימין ביוזמת התושבים 25 שנה אחרי פרוץ האינתיפאדה השנייה. כך נודע ל-i24NEWS. עם זאת, בצה"ל הטילו וטו ואף החלו לבלום מעבר נהגים ישראלים בשל מצוקת כוח אדם.

בעקבות הקמת חוות "בית קרניים", לפני מספר חודשים בשטח שבין גוש טלמונים לכביש 443 וייעודה לבלום רצף התיישבותי פלסטיני באזור, חודשה תנועת ישראלים בציר שנחסם לפני כ-25 שנה בכדי להגיע לירושלים ובחזרה.

עד לשנת 1996, הדרך לירושלים מגוש דולב-טלמונים במערב בנימין היתה בתוואי שחצה בפאתי הערים רמאללה וביתוניא ודרך הכפרים עין עריק ודיר אביזיע. בעקבות הסכמי אוסלו השליטה במרחב הועברה לידי הרשות הפלסטינית, והתוואי הוארך מ-11 קילומטרים ל-13 קילומטרים דרך כביש עוקף ביתוניא ועם 35 דקות משך הנסיעה. אולם עם פרוץ האינתיפאדה השנייה בשנת 2000 כאמור נאסרה נסיעת ישראלים בציר, סלילת העוקפים הוקפאו והתושבים הופנו לציר 446, כשמסלול הנסיעה לירושלים הוארך ל-37 קילומטרים ומשך נסיעה של שעה ועשר דקות.

בהיעדר נוכחות ישראלית במרחב, התוואי שימש את האוכלוסייה הפלסטינית בלבד ובמקביל החלה תנופת בניה פלסטינית נרחבת לכיוון העיר מודיעין וכביש 443.

כחלק מהשינויים במרחב, ההתארגנות צברה תאוצה מעשרות למאות נהגים ישראלים ובכל שעות היממה, ואפילו ח"כ עמית הלוי מהליכוד פרסם תיעוד שלו נוסע בציר ומביע תמיכה פומבית ביוזמה, שהפכה למטרד עבור כוחות מחטיבת בנימין שהחלו לפעול אקטיבית במניעת מעבר ישראלים בציר, וביתר שאת, בעקבות דיווח על זריקת אבן בשבוע שעבר בכפר הפלסטיני עין קיניא לעבר נהגים ישראלים והחלו לפרוס מחסומים ולתגבר כוחות בצירים המובילים לעוקף ביתוניא בכדי למנוע מעבר ישראלים.