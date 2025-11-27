צה"ל: מבוקשים נורו כשיצאו ממבנה בג'נין, האירוע מתוחקר

צה"ל הודיע היום (חמישי) כי פתח בבדיקת אירוע שהתרחש בג'נין, בו תועדו חיילים יורים במבוקשים בשעה שהם יוצאים ממבנה. השניים בידי הצבא, בתקשורת הפלסטינית דווח כי הם נהרגו כתוצאה מהירי.

"במהלך פעילות של כוחות מג"ב וצה"ל בעיר ג'נין שבמרחב חטיבת מנשה, פעלו הכוחות למעצר מבוקשים שביצעו פעולות טרור ובהם השלכת מטענים וביצוע ירי לעבר כוחות הביטחון, הכוחות נכנסו למרחב, סגרו על מבנה בו שהו החשודים והפעילו נוהל הסגרה שנערך מספר שעות", נמסר מדובר צה"ל.

רשתות ערביות

עוד נכתב כי "עם הפעלת כלי הנדסי על המבנה, יצאו שני מהמבוקשים ובוצע ירי לעבר. האירוע מצוי בתחקור מפקדים בשטח, ויועבר לבחינת הגורמים המוסמכים".

השר לביטחון לאומי בן גביר אמר כי הוא "מעניק גיבוי מלא ללוחמי מג"ב וצה"ל, שירו לעבר מחבלים מבוקשים שיצאו ממבנה בג'נין. הלוחמים פעלו בדיוק כפי שמצופה מהם - מחבלים צריכים למות".

בתקשורת הפלסטינית דווח כי המחבלים הם אל-מונתסר מחמוד קאסם עבדאללה, בן 26, ויוסף עלי יוסף עסאעסה, בן 37.