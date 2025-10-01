בזכות מידע מודיעיני מדויק: מצבור רקטות גדול נתפס בגזרת רמאללה | פרסום ראשון

פרסום ראשון: מצבור אמצעי לחימה גדול, שמכיל 15 רקטות, נתפס בגזרת רמאללה בשעות הלילה (בין שלישי לרביעי) בפעילות מיוחדת של כוחות הביטחון - בעקבות מידע מודיעיני מדויק שהתקבל.

בהמשך לחקירת שב״כ של חוליית המחבלים המעורבים בייצור רקטות , שנעצרה בשבוע שעבר במרחב רמאללה - במהלך פעילות יזומה בכפר ביתוניא שבחטיבת בנימין, לוחמי מג״ב יהודה ושומרון, צה״ל, ושב״כ איתרו 15 רקטות בשלבי ייצור, 18 מטענים, נשקים, חומרי נפץ ואמצעי לחימה נוספים שהוכנו ונאספו על ידי החולייה. אמצעי הלחימה והרקטות הושמדו במקום על ידי חבלני מג״ב איו״ש, חלקם נלקחו להמשך תחקור.

כאמור, מדובר באותה חולייה שנתפסה בשבוע שעבר בבנימין וזו שגם שהצליחה לשגר רקטה מהכפר ניעמה. כאמור, בשבוע שעבר, אותרה רקטה בטולכרם. בניגוד לטענת גורמי ביטחון, הרקטה כן הכילה מנוע, מה שיכול לרמוז על ניסיון להשמיש ולשגר אותה לצרכים שונים.

דובר צה״ל ודובר שב״כ

לפני שבועיים, צה"ל זיהה ניסיון שיגור רקטות כושל מהכפר ניעמה במערב בנימין. בסריקות במקום - אותרו שתי רקטות ללא חומר נפץ תקני. בשונה מהאירוע בבנימין - הרקטה בטולכרם לא שוגרה ולא היה לה ראש קרב, אך הוא הוחלף במשקולת אחרת. גורמי ביטחון העריכו כי זו רקטת ניסוי כדי לשפר את היכולות והטכנולוגיה של ייצור רקטות ביהודה ושומרון. כמו כן, יש ניסיון לייצר תעשייה עצמאית ולא רק הברחות של פריטים דרך הגבול המזרחי.

בנוסף, בחודש שעבר איתרו בלשי תחנת עציון במחוז ש"י ולוחמי צה"ל אובייקט חשוד דמוי טיל סמוך לבית פג'אר וסיכלו אותו. כוחות המשטרה נקראו למקום בעקבות מידע שהתקבל בתחנת משטרת עציון בדבר חפץ חשוד בצורת טיל אשר כוון לכיוון אזור התעשייה מגדל עוז. הכוחות ביצעו סריקות בשטח, במהלכן אותר החפץ ובזירה פעל חבלן משטרתי אשר נטרל אותו באמצעות פיצוץ מבוקר, מבלי שנגרם נזק או נפגעים. כך או כך, גורם ביטחוני הבהיר: "מדובר באירוע הטרדה, חתיכת צינור מפלסטיק שהדביקו לו פרופלור ולא היה בו כלל חומר נפץ. בוצע עליו פיצוץ מבוקר מרחוק".