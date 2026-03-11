פרסום ראשון: נציגי צה"ל הזהירו בדיון חסוי - "מזהים התרוממות של האיראנים ממכת הפתיחה", כך פרסם הערב (רביעי) לראשונה כתבנו בכנסת עמיאל ירחי. לדבריהם, הדבר מתבטא במינוי המנהיג ובפעילויות צבאיות, כמו זו שנעשתה במיצרי הורמוז. לצד זאת, ייתכן שזה קשור להתבטאויות של טראמפ על סיום הלחימה.

ל-i24NEWS נודע עוד כי הקצינים הזהירו מכך שהאיראנים מנסים לירות יותר - ולא יכולים. "אנחנו עושים מאמץ אדיר כדי למנוע את הירי שלהם - הם מתנהלים בכלכלת חימושים למשך לחימה ארוך", ציינו.

בהמשך, הם התייחסו להתרחשויות האחרונות בלבנון וציינו: "אנחנו רוצים לדחוק את חיזבאאלה אחורה לטווח הארוך, כך שלא יוכלו לירות על היישובים טילי נ"ט בכינון ישיר".

כזכור, במסגרת מכת הפתיחה, שנרשמה בבוקר יום שבת ה-28 בפברואר, חוסלה מרבית הצמרת הביטחונית האיראנית. מדובר ב-40 מפקדים - שחוסלו בתוך דקה אחת. בין המחוסלים באותו היום - המנהיג העליון עלי חמינאי והרמטכ"ל האיראני עבד אל-רחים מוסוי.

חיסולו של חמינאי היווה סגירת מעגל היסטורית, שכן פרט להיותו המנהיג העליון של איראן ,הוא גם היה מנהיג ציר הטרור האיראני.