דוד זיני מופיע לפני ועדת גרוניס, שבוחנת את מינויו לראש שב"כ

ועדת גרוניס למינוי בכירים תכונס היום (ראשון) כדי לדון במינויו של דוד זיני לתפקיד ראש השב"כ, הוא צפוי להופיע מול חברי הוועדה. בנוסף אליו, גם הרמטכ"ל אייל זמיר צפוי להגיע. ל-i24NEWS נודע לאחרונה כי לא הוצג לוועדה שום מידע המעלה פגם בטוהר המידות של זיני.

במידה והרמטכ"ל יאשר את טענת זיני שהוא לא פעל מאחורי גבו - בכך תסתיים הבדיקה ומועמדותו יאושרו. ההמלצה כנראה תהיה רק אחרי החג, אז תאשר זאת הממשלה.

בכינוס הקודם של הוועדה, ארבעה ראשי שב"כ לשעבר, יורם כהן, עמי אילון, כרמי גילון ונדב ארגמן, הביעו את התנגדותם למינויו של דוד זיני לתפקיד ראש השב"כ. הארבעה שלחו מכתבים לוועדה, והסבירו את עמדותיהם בנושא - לצד נימוקים רבים.

במקביל, כפי שפרסם פרשננו המשפטי אבישי גרינצייג, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מאירה שלחה לוועדה מכתב, באמצעות המשנה שלה גיל לימון, הממליץ לה לבקש את התייחסות זיני לפרסומים ולטענות בעניינו. עם זאת, היא אינה ממליצה לפסול אותו, ולא טוענת כי הפר צו של בג"ץ או הנחייה משפטית שחייבה אותו.