טראמפ: "יש עסקה על הורמוז ותהיה עסקה על הגרעין" | עדכונים שוטפים
טראמפ הודיע כי השיחות עם איראן יחלו מחר בעקבות פנייה ממדינות המפרץ, ובטהרן מבהירים כי פתיחת המצר מותנית בהתנהלות האמריקנית • חיל הים יפתח ביום שני בבוקר בתרגיל מתוכנן לאורך החוף - שימשך עד שלישי בערב
הלילה (בין ראשון לשני) נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע על פתיחת שיחות מול איראן בנוגע לשיט במצר הורמוז ולסוגיית הגרעין, ברקע פנייה מצד מדינות המפרץ לעצור תקיפה מתוכננת. מוקדם יותר, בטהרן ההירוכי פתיחת המצר תלויה בהתנהלות האמריקנית. במקביל, חיל הים מתחיל הבוקר בתרגיל מתוכנן לאורך קו החוף בין שבי ציון לאשדוד.
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס למגעים מול טהרן והצהיר: "יש עסקה על הורמוז ותהיה עסקה על הגרעין, אנחנו מדברים איתם כעת והשיחות יחלו מחר". טראמפ הוסיף כי סעודיה, איחוד האמירויות וקטאר ביקשו ממנו לעצור את התקיפה המתוכננת, זאת בניגוד לדיווחים ב"וול סטריט ג'ורנל". מנגד, באיראן הבהירו מוקדם יותר כי המו"מ מול עומאן אינו קשור לפתיחת המצר והתנועה בו תלויה בהפרת ההסכמים מצד אמריקה (עמיחי שטיין)
דרמה בצמרת הביטחונית: שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע בשידור חי על כוונתו להדיח את אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט, צעד שגרם להפתעה רבה במערכת הביטחון. בצה"ל מיהרו להתנער מהדברים ומסרו כי ההודעה לא תואמה עם הרמטכ"ל, וכי אין בכוונתו להחליף את אלוף הפיקוד בעת הזו (ינון שלום יתח)
דובר צה"ל הודיע כי תרגיל צבאי של חיל הים ייערך החל מהבוקר (שני) ועד ליום שלישי בשעות הערב במרחב הימי שבין שבי ציון לאשדוד. במסגרת האימון תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וכלי שיט באזור. בצה"ל מדגישים כי התרגיל תוכנן מראש כחלק מתוכנית האימונים לשנת 2026 וכי אין חשש לאירוע ביטחוני (ינון שלום יתח)