נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס למגעים מול טהרן והצהיר: "יש עסקה על הורמוז ותהיה עסקה על הגרעין, אנחנו מדברים איתם כעת והשיחות יחלו מחר". טראמפ הוסיף כי סעודיה, איחוד האמירויות וקטאר ביקשו ממנו לעצור את התקיפה המתוכננת, זאת בניגוד לדיווחים ב"וול סטריט ג'ורנל". מנגד, באיראן הבהירו מוקדם יותר כי המו"מ מול עומאן אינו קשור לפתיחת המצר והתנועה בו תלויה בהפרת ההסכמים מצד אמריקה (עמיחי שטיין)