עשרות פלסטינים יידו אבנים בבנימין - חייל ואזרח נפצעו קל

חיכוכים בבנימין: חייל ואזרח ישראלי נפצעו באורח קל באזור הכפר דומא לאחר שקבוצה בת כ-50 פלסטינים יידו לעברם אבנים מחווה סמוכה.

גורם ביטחוני סיפר כי חייל אבטח פעילות הנדסית של מפעיל באגר אזרחי ליד דומא ולאחר מכן 50 מחבלים יידו לעברו אבנים. החייל ירה לאוויר, אולם המחבלים המשיכו לזרוק אבנים. הוא ירה לעבר מוביל מרכזי בההתפרעות - מה שהביא לפציעתו של פלסטיני אחד.

מצה"ל נמסר: "מוקדם יותר היום, במהלך עבודות הנדסיות אזרחיות סמוך לכפר דומא שבחטיבת שומרון, עשרות מחבלים פלסטינים יידו אבנים לעבר חייל צה״ל לא בתפקיד ואזרח ישראלי שהיו בנקודה. החייל הגיב בירי לאוויר".

"המחבלים המשיכו ביידוי האבנים ובתגובה החייל הגיב בירי להסרת איום, זוהתה פגיעה. בהמשך, ניסו המחבלים לחטוף לחייל את נשקו. עם קבלת הדיווח, כוחות נוספים של צה״ל קפצו לנקודה, האירוע הסתיים. כתוצאה מיידוי האבנים האזרח והחייל נפצעו באורח קל וקיבלו טיפול רפואי בנקודה", נמסר.

כזכור, אירוע זה מגיע כחודש לאחר מעשי הוונדליזם הקשים בבנימין, במהלכם מתנחלים הציתו והשחיתו אתר ביטחוני ובו מערכות המסייעות לסיכול פיגועים ולשמירה על הביטחון במרחב חטיבת בנימין. על המבנה רוססו כתובות גריפטי עם המילים "נקמה ירי, ד"ש מבית שאן".

ימים ספורים קודם לכן, כ-40 מתנחלים התאספו סמוך לכפר הפלסטיני מאליכ והתעמתו עם כוחות צה"ל במילואים שהוזנקו לפזרם. תשעה נעצרו, מספר לוחמים נפצעו קל. לפי גורם ביטחוני: הם זרקו אבנים והרביצו לכוחות, כולל למפקד הגדוד.