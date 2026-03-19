דובר צה"ל מפרסם היום (חמישי) את נתוני פעילות חיל האוויר במהלך 18 הימים הראשונים של מבצע "שאגת הארי". על פי הנתונים, במהלך המבצע הוטלו למעלה מ-14 אלף חימושים באיראן ולבנון ביחד, כאשר רק בטהרן הוטלו כ-3,600 חימושים. למרות שחיל האוויר השמיד כ-60% מהמשגרים באיראן, ההערכה היא שהמבצע לא יסתיים במצב של אפס שיגורים.

אחד הנתונים הבולטים מהמבצע הוא כמות המטסים והתקיפות שבוצעו בו - רק במכת הפתיחה של המבצע, בה חוסל המנהיג העליון של איראן עלי חמינאי, חיל האוויר ביצע את המטס הגדול ביותר בתולדותיו, בו השתתפו מעל 200 מטוסים. בזמן התקיפה על מתחם הנשיאות בטהרן הוטלו 40 חימושים במשך 40 שניות.

אחרי מכת הפתיחה חיל האוויר עבר לקצב שמאפשר לוחמה לאורך זמן. עם זאת, חיל האוויר המשיך לפעול בעצימות גבוהה - כמות הגיחות האוויריות שמטוסי חיל האוויר ביצעו באיראן ובלבנון עומדת על מעל 6,700. עוד עולה מנתוני חיל האוויר שב-18 הימים הראשונים של המבצע בוצעה כמות שעות טיסה המשתווה לשנה שלמה.

נתוני התקיפות בזירת איראן

לצד כמות הגיחות האוויריות ושעות הטיסה, חיל האוויר הטיל באיראן למעלה מ-12 אלף חימושים במסגרת 8,500 תקיפות, כאשר בטהרן לבדה הוטלו כ-3,600 חימושים, וכ-1,200 מהם הוטלו על מפעלי תעשייה צבאית. התקיפות באיראן התמקדו במרכז ובמערב איראן, עם מעל 540 מטסים. כמו כן חיל האוויר הגיע גם לעומק איראן, עם כ-50 מטסים. בסך הכל בזירה האיראנית בוצעו כ-5,700 גיחות קרב.

תקיפות חיל האוויר באיראן מתבצעות בין היתר בשיטה של הפעלת 'רכבות מטרו' בעומק המאפשרת רציפות מבצעית וגמישות, מה שנותן לחיל האוויר גם את היכולת לחסל בכירים בזמן אמת. במסגרת השיטה הזאת מתבצע עיקר המאמץ לסיכול ירי הטילים הבליסטיים מאיראן לכיוון ישראל, בהם מותקפים משגרים ופעילים במערך הטילים, כמו גם אתרי ייצור ומפקדות.

על פי ההערכות בצה"ל, הפגיעה במשמרות המהפכה הובילה לכך שקיים קושי לארגון לתפקד כמסגרת צבאית סדורה, והארגון פועל כעת ללא מנגנון פיקוד ושליטה שמתאם בין הגורמים בשטח.

נוסף על נתוני התקיפות, בצה"ל מפרסמים כי עד הבוקר יצאו 356 שיגורים מאיראן, כאשר מעל 90% מהם יורטו בהצלחה על ידי מערך ההגנה האווירית. ההערכה בצה"ל כעת היא שמתוך כ-470 משגרים שהיו לאיראן בתחילת המלחמה, נותרו כ-200 משגרים, לצד מאות רבות של טילים שמישים. כמו כן מעריכים בצה"ל שהמערכה לא תסתיים במצב של אפס שיגורים מאיראן.

נתוני התקיפות בזירת לבנון

חיל האוויר הטיל ב-18 הימים הראשונים למבצע מעל ל-2,200 חימושים במסגרת מעל לאלף גיחות קרב לעבר מעל 2,000 מטרות, הכוללות משגרים ופעילים מצד כלל ארגוני הטרור אשר פועלים במרחב, גם בעומק המדינה.

בנוסף למאמצי ההתקפה, מערך ההגנה האווירית של החיל הצליח ליירט עד כה את כלל הכטב"מים ששוגרו לשטח ישראל, לצד אחוזי יירוט גבוהים מאוד של רקטות ששוגרו על ידי חיזבאללה. חיל האוויר מסייע גם במתן מעטפת מלווה לתמרון הקרקעי בלבנון, הכוללת סגירת מעגלים תחת אש, חילוץ והפעלת אש מדויקת.