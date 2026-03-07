דיווח: צה"ל פעל הלילה בלבנון בניסיון לאתר את גופתו של רון ארד

"כוחות ישראליים ניסו לאתר במהלך הלילה את גופתו של רון ארד", כך דווח הבוקר (שבת) בערוץ "אל ערביה" הסעודי.

לפי דיווחים לא רשמיים בלבנון, חיילי צה"ל ניסו להגיע במהלך הלילה לבית הקברות "אל-שוקר" הממוקם בכפר נבי שית שבמזרח המדינה - בחיפוש אחר גופתו של רון ארד.

בחודש דצמבר האחרון פורסם כי כוחות הביטחון בלבנון חושדים שהמוסד חטף קצין בכיר לשעבר, בשם אחמד שוכר באזור אל-בקאע. על פי הדיווחים, בלבנון סברו שהחטיפה קשורה להיעלמותו של הנווט הישראלי רון ארד.

i24NEWS

רון ארד היה נווט קרב בחיל האוויר הישראלי, שנפל בשבי ארגון "אמל" בלבנון ב-16 באוקטובר 1986 ונחשב כנעדר לאחר שאבדו עקבותיו ב-5 במאי 1988. בשנת 2016 הגיש אמ"ן דו"ח שהעריך שארד נפטר בשנים הראשונות שלאחר היעדרותו, אם כי לא כל גורמי המודיעין קיבלו את ההערכות האלו ועל פי הערכות אחרות נפטר בשלב מאוחר יותר.