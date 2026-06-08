הסטודנט משנקר שהתגייס לחמאס: התחזה ליהודי ברשת והסית לרצח מנהיגים

פרשה חמורה נחשפה היום (שני) עם הגשת כתב אישום נגד עמראן סרסור, אזרח ישראלי בן 26 מכפר קאסם וסטודנט בשנקר. סרסור נאשם שגויס על ידי חמאס והפעיל את הפרופיל הפיקטיבי "דניאל רוזנברג" כדי להתחזות ליהודי ישראלי. חוקרי ימ"ר מרכז והשב"כ הצליחו להתחקות אחר פעילותו ברשת ולהביאו למעצר.

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במשך חודשים הפיץ סרסור עשרות תכנים שנועדו לפגוע בחוסן הלאומי, כולל קריאות מפורשות כמו "אין מנוס מהתנקשות במנהיגים". מפקד תחנת טייבה, רפ"ק אוהד גולדברג, הסביר כי מפעיליו בטלגרם מיחידת "חולייה 48" של חמאס "חינכו והכשירו אותו איך להתחזות ליהודי ברשתות". הפעילות נועדה לחדור לתודעה הישראלית מבפנים ולזרוע פחד ואימה נגד הממשל.

בחקירתו הודה סרסור במיוחס לו והסביר כי פעל ללא תמורה כספית אלא מתוך הזדהות עמוקה: "רציתי להיכנס ולהשתתף אחרי מה שהייתי רואה בחדשות". במשטרה מגדירים אותו כ"מפגע שקט" הפועל ממניע אידאולוגי, ורפ"ק גולדברג הבהיר כי "עמדנו בפרץ לפני שהוא ביצע איזושהי פעולה יותר קיצונית" בשטח.