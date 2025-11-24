אחרי העימות: נתניהו זימן את כ"ץ והרמטכ"ל לשיחת הבהרה

רב-אלוף אייל זמיר פרסם הערב (שני) הודעה חריפה נגד שר הביטחון ישראל כ"ץ. בהודעה מסר זמיר כי עודכן הבוקר מהתקשורת על התהליכים אותם מתכנן לבצע השר בצוות הבדיקה שהקים עם כניסתו לתפקיד - בזמן שהיה בתרגיל פתע מטכ"לי בגזרת רמת הגולן.

"ההחלטה להטיל דופי בדו”ח, שנכתב במשך שבעה חודשים על ידי 12 אלופים ותתי-אלופים, שסוכם על ידי מפקד הצבא ושהוצג לשר באופן אישי - מעוררת תמיהה", כתב זמיר. בעקבות העימות - ראש הממשלה בנימין נתניהו זימן את השניים לשיחת הבהרה.

"הוועדה שמעה למעלה ממאות עדויות, בחנה העמיקה וביצעה תהליך מקצועי. בחינה חלופית של שלושים ימים על-ידי מבקר מערכת הביטחון, מבלי לפגוע בכבודו - אינה עניינית. בנוסף, השר כבר עודכן, כי אחת ההחלטות הראשונות של הרמטכ״ל בעקבות הדו״ח, היא לתחקר את תוכנית ״חומת יריחו״ באופן מעמיק לאור חשיבותה.

עוד נכתב: "צה״ל הינו הגוף היחידי במדינה שתחקר עצמו לעומק על מחדליו ולקח עליהם אחריות. אם נדרשת בחינה כלשהי להשלמת התמונה, עליה להיות בדמות ועדה חיצונית לצה״ל, אובייקטיבית ובלתי תלויה, אשר תבחן את התהליכים הבין-ארגוניים והרב-מדרגיים שקדמו למחדל השבעה באוקטובר ובכלל כך הממשק בין הדרג הצבאי למדיני.

"באשר למסקנות האישיות - מדובר בצעדים פיקודיים פנימיים בצה״ל שאינם נדרשים באישור.

הרמיזה כאילו הקריטריונים, שנבחנו בחרדת קודש, אינם שיוויוניים - אינה ראויה, בייחוד לאור כמות הזמן וההתלבטויות שהשקיע הרמטכ״ל באופן אישי בהחלטה ביחס לכל קצין וקצין. עצירת המינויים בצה״ל לשלושים ימים נוספים פוגעת בכושרו של צה״ל ובתהליך המוכנות שלו לאתגרים הקרובים. הרמטכ״ל ימשיך לקיים דיוני שיבוצים על פי תכנון, בהתאם לסמכויותיו, ויעבירם לאישור השר כנדרש. אנו ממשיכים לפעול ביתר שאת בכל הזירות; רק ביומיים האחרונים בפעולת צה״ל, חוסל רמטכ״ל חיזבאללה וחוסלו עשרות מחבלים ברצועת עזה.

"בנוסף, הבוקר הפעיל הרמטכ״ל תרגיל פתע מטכ״לי רחב היקף ברמת הגולן, כחלק מתהליך הטמעת הלקחים, החזרה לכשירות, חיזוק היסודות והגברת המוכנות האופרטיבית. הרמטכ״ל ממשיך להוביל את צה״ל אל מול האתגרים המבצעיים הקיימים בכלל הגזרות".

שר הביטחון ישראל כ"ץ מסר בתגובה: "אני מעריך את הרמטכ"ל, שיודע היטב שהוא כפוף לראש הממשלה, לשר הביטחון ולממשלת ישראל. אני לא מתכוון להתנצח בתקשורת. מבקר מערכת הביטחון יגיש את מסקנותיו בתוך 30 יום - ורק לאחר מכן אגבש את החלטותיי בנושא המינויים, כפי שמתחייב מתפקידי ומסמכותי".