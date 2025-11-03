פרסום ראשון: גוברת ההערכה שהפצ"רית העלימה את הטלפון הנייד שלה

פרטים חדשים מפרשת היעלמות הפרקליטה הצבאית הראשית יפעת תומר-ירושלמי והחשד להונאה נחשפו הערב (שני). פרשננו לענייני משטרה משה שטיינמץ דיווח ב"מהדורה המרכזית כי 24 שעות אחרי ההיעלמות - מתגבשת ההערכה כי תומר-ירושלמי לא ניסתה להתאבד אלא להעלים את הטלפון הנייד שלה וכן ליצור מצג שווא לציבור ולמשטרה לגבי מצבה הנפשי.

במקביל, בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה הערב (שני) את בקשת הערעור של הפצ"רית המודחת זאת לאחר שהוחלט מוקדם יותר להאריך את מעצרה עד יום חמישי. בערר, נכתב: "מדובר בשגיאה ברורה בהחלטת בית המשפט".

נציין כי בית המשפט האריך את מעצרה של הפצ"רית בשלושה ימים וכן גם את מעצר התובע הצבאי הראשי לשעבר, אלוף-משנה מתן סולורש. תומר-ירושלמי חשודה בעבירות של שיבוש והפרת אמונים. במשטרה בוחנים אפשרות לחקור את בעלה, שכן נבדק האם היה מעורב בהעלמת הטלפון הנייד, או לכל הפחות ידע על מקום הימצאו.