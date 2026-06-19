בשל "הפרות של חיזבאללה": צה"ל תקף בדרום לבנון
ישראל תקפה הלילה תשתיות טרור בדרום לבנון - שם דווח על כ-15 הרוגים • איראן הודיעה שלא תגיע לשיחות עם ארצות הברית בשוויץ הבוקר - שם אישרו כי השיחות מושעות • עדכונים שוטפים
ישראל תקפה הלילה (שישי) תשתיות של חיזבאללה בדרום לבנון. ברקע זה, איראן הודיעה שלא תגיע לשיחות עם ארצות הברית בשוויץ הבוקר - שם אישרו כי השיחות מושעות. ממשרדו של סגן נשיא ארצות ג'יי די ואנס הוסיפו: "מצפים להתחיל בשיחות בהקדם האפשרי".
דיווח: לפחות 15 הרוגים בתקיפות הישראליות בדרום לבנון הלילה (ברוך ידיד)
מזכיר המדינה לשעבר מייק פומפאו מתח ביקורת על ההתנהלות האמריקנית מול ישראל, כשכתב ברשת ה-X: "אני רוצה להודות לצה"ל, למוסד ולישראל על הריגת מנהיגי חיזבאללה, שהרגו כל כך הרבה אמריקנים. עבודה קשה ומלוכלכת. אמריקה והעולם בטוחים יותר בזכות הקורבנות שלכם" (גיא עזריאל)
ממשרדו של סגן נשיא ארצות הברית ג'יי ואנס נמסר לאחר השעיית השיחות בשוויץ: "התוכניות לשיחות הטכניות הקרובות טרם סוכמו סופית, והמשלחת האמריקנית הייתה מוכנה לצאת בהזדמנות הראשונה. אך הלוגיסטיקה של המשא ומתן הזה מעולם לא הייתה פשוטה או צפויה. נכון לעכשיו, סגן הנשיא לא עוזב הלילה. נודיע לכם ברגע שיהיה לנו עדכון קונקרטי לגבי הצעדים הבאים. אנו מצפים להתחיל בשיחות הטכניות בהקדם האפשרי" (גיא עזריאל)
צה"ל תקף לאורך הלילה וממשיך לתקוף מחבלים ותשתיות טרור של חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. בדובר צה"ל הבהיהר כי "התקיפות בוצעו לאחר הפרות חוזרות ונשנות של הפסקת האש על ידי חיזבאללה (עמיחי שטיין)
משרד החוץ של שוויץ: השיחות המתוכננות בין ארצות הברית לאיראן לא יתקיימו היום (גיא עזריאל, עמיחי שטיין)