מזכיר המדינה לשעבר מייק פומפאו מתח ביקורת על ההתנהלות האמריקנית מול ישראל, כשכתב ברשת ה-X: "אני רוצה להודות לצה"ל, למוסד ולישראל על הריגת מנהיגי חיזבאללה, שהרגו כל כך הרבה אמריקנים. עבודה קשה ומלוכלכת. אמריקה והעולם בטוחים יותר בזכות הקורבנות שלכם" (גיא עזריאל)