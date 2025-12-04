לאחר השלמת תחקיר רפואי, צה"ל הודיע היום (חמישי) כי ממצאי תחקיר ועדת המומחים על אודות נסיבות מותו של סמל יוסף חיים צבי סרלין ז"ל, לוחם בהכשרה ביחידה 504 שהתמוטט ונהרג במהלך תרגיל שהיה חלק מאימון קרב מגע בהכשרת לוחמי היחידה, בחודש מרץ האחרון, והשתלשלות האירועים הקשורים במותו - הוצגו למשפחתו.

הוצג תחקיר ועדת המומחים כאמור בראשות תת-אלוף ר', אשר מונתה על ידי ראש אגף המודיעין, האלוף שלומי בינדר. התחקיר התבסס על מקורות וממצאים שונים. נבדקו פקודות, נהלים ותיקי תרגיל, תושאלו מפקדים, חיילים, קציני מטה ואנשי מקצוע בתחום קרב מגע ביחידה, בבה"ד 8 של מקחצ"ר האמון על התחום וביחידות נוספות. כמו כן, התקבלו עדויות של לוחמים ומפקדים שנכחו באירוע.

בתחקיר נמצא כי יוסף ז"ל ביצע תרגיל כחלק מאימון קרב מגע שהיה מוגדר בהכשרת לוחמי היחידה כאמור. במהלך התרגיל הוא נפגע, ולאחר נסיונות למתן טיפול רפואי נקבע מותו.

תחקיר ועדת המומחים העלה כי נמצאו בתרגיל שגיאות ותקלות שחורגות מההוראה המקצועית בנושא. אופן ביצוע התרגיל היה מנוגד לפקודות ולהוראות קצין חי"ר וצנחנים ראשי בתחום הכושר הקרבי.

האירוע מצוי בחקירה של המשטרה הצבאית החוקרת - שעודנה מתנהלת. בתום החקירה ממצאיה יועברו לבחינת הפרקליטות הצבאית, ויוצגו למשפחה בשקיפות.

האלוף אימץ את מסקנות הוועדה שקבעה כי התקלות והשגיאות הביאו לתוצאה הטראגית וכי היה מצופה מהמפקדים שנכחו להפגין אחריות ומקצועיות גבוהה בשלב ההכנות ובשלב האימון עצמו.

צה"ל מסר כי אימוני קרב המגע נעצרו עד ליישום כלל הלקחים וההנחיות טרום החזרה לאימונים. בנוסף, צויין כי הוועדה המליצה על שינויים מקצועיים בעיקר ביחידות המיוחדות בצה"ל והנושא נמצא בעבודת מטה רחבה.

לאור ממצאי תחקיר ועדת המומחים הוחלט על צעדים פיקודיים ביחס למפקדים הבאים כאמור: ד', מפקד יחידה 504 בדרגת תת-אלוף, קיבל הערה פיקודית. י', מפקד מערך הלוחמים ביחידה 504 בדרגת סגן-אלוף, יעוכב בקידום ל-6 שנים. נ', קצין בדרגת סרן, הודח מתפקידו באופן מיידי ויעוכב לשנתיים מתפקיד פיקודי. ע', קצין בדרגת סגן, הודח מתפקידו באופן מידי ויעוכב לשנתיים מתפקיד פיקודי. ת', קצין בדרגת סגן, הודח מתפקידו ושוחרר מצה"ל.

כזכור, סמל יוסף חיים צבי סרלין, בן 19 מירושלים, התמוטט ונפטר בחודש מרץ האחרון כאמור, לאחר אימון של היחידה בצפון הארץ. הלוחם טופל מיידית על ידי גורמי רפואה בשטח ומותו נקבע בבית חולים לאחר מאמצי החייאה.