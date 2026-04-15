הקבינט המדיני-ביטחוני דן הערב (רביעי) בהפסקת אש בלבנון. יוסי יהושוע, הפרשן הצבאי של i24NEWS, "ידיעות אחרונות" ו"YNET", התייחס לנושא ואמר ב"מהדורה המרכזית" עם מירי מיכאלי: "בצה"ל מצד אחד רוצים להישאר לפחות עד הקו שבו הם נמצאים עכשיו, סמוך מאוד לליטני. לא נכון להגדיר בדיוק 'ליטני' כי באזור הזה אנחנו תוקפים מהאוויר".

"בעיקרון, צה"ל מדבר על שמירה על חופש הפעולה בלבנון, כפי שהיה בנובמבר 2024", הסביר, "זאת אומרת, שכשהוא רואה פעילים של חיזבאללה באותו מרחב עד הקו שצה"ל בו נמצא - הוא תוקף".

הוא הוסיף: "עכשיו נשאלת השאלה - וזה גם מה שמעניין את תושבי הצפון: האם נקבל את המצב הזה? זאת אומרת, זה מצב של הפסקת אש זמנית. אפשר לטענת ראשי הרשויות, או חלקם לפחות, לחיות איתו ולתקוף".

"אני בספק רב אם זה קורה, וזה עדיין לא מסמן לנו איך יסתיים הסבב הזה", ציין, "בשלב הזה - זה שצה"ל רוצה. מבחינתו, צה"ל תוקף גם עכשיו ומבחינת חיזבאללה יש עדיין שיגורים".

יהושוע סיכם: "הדרישות של צה"ל - להישאר עד אותו קו שהוא רחוק יותר, אגב מירי, מהקו שהיה קיים עד עכשיו. אנחנו גם טיפלנו בקו הכפרים הראשון, ולשמר חופש פעולה באותו מרחב".