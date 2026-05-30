לא רק בלבנון: מאות רחפני נפץ אותרו ביהודה ושומרון

כתבנו הצבאי ינון שלום יתח פרסם הערב (שבת) ב"מגזין השבת" כי מאות רחפני נפץ נתפסו בשטחי יהודה ושומרון, כאשר איום הרחפנים הופך להיות נושא קריטי גם באזור זה. זאת, למרות שמספר ההתרעות לפיגועים ביהודה ושומרון נמוך ביחס לעשורים האחרונים, ומדובר בהישג דרמטי - במיוחד בזמן מלחמה.

נדגיש כי רחפני נפץ שמשוגרים מיהודה ושומרון עלולים לאיים על שטחים נרחבים - לא רק על יישובים ביהודה ושומרון, אלא גם על חלקים מהשרון ומגוש דן. ניכר שבצה"ל מעלים הילוך.

בחמישי האחרון פתחו כוחות צה"ל באזור בנימין באש לעבר כלי טיס אזרחי כי חשבו ברחפן. האירוע מתוחקר, אך נראה שצריך לעשות סדר בכל מה שקשור לרום הקרוב לקרקע לקראת המלחמה העתידית ביהודה ושומרון.

כזכור, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אישר השבוע תקציב של כשני מיליארד שקלים לטובת פתרונות טכנולוגיים לאיום הרחפנים מלבנון.

בתוך כך, הרמטכ"ל אייל זמיר אמר בישיבת הקבינט שנערכה השבוע כי צריך לתקוף בניינים בביירות בתגובה לתקיפות הרחפנים נגד חיילי צה"ל. השר סמוטריץ' הצטרף: "צריך להפיל עשרה בניינים בביירות על כל עשרה רחפנים".