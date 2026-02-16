פרשת הפגישה הלילית: "החשד נגד ברוורמן התחזק"

דיון בערר המשטרה בעניינו של צחי ברוורמן, ראש הסגל של נתניהו, התקיים הבוקר (שני) בבית המשפט המחוזי מרכז בלוד. המשטרה מערערת על החלטת בית משפט השלום בראשון לציון להתיר לברוורמן לצאת מהארץ לתפקידו כשגריר ישראל בבריטניה.

השופט טען בדיון כי החשד נגד ברוורמן התחזק, והציע לפרקליטיו להאריך את איסור היציאה מהארץ בשמונה ימים בהסכמה. בזמן הזה, המשטרה תוכל לחשוב על הערר שהגישה מחדש. הפרקליטים דחו את ההצעה.

ביום חמישי האחרון, דיווחנו כי המשטרה הגישה ערעור על החלטת השופט מנחם מזרחי לבטל את איסור היציאה מהארץ של ברוורמן. במשטרה טענו כי "פעולות החקירה שבוצעו מאז החלטה זו - חיזקו את החשדות כנגד המשיב באופן משמעותי".

בערר המשטרה נכתב כי "טעה בית משפט ששקל שיקולים שאינם בתחום מומחיותו כטובת מדינת ישראל ביחס לשאלה אם החשוד יחל את תפקיד השגריר בלונדון אם לאו, ומה יהיו ההשלכות של החלטה זו על המדינה. כך למשל, לא ברור על מה התבסס בית המשפט כשקבע כי יהיה בכך כדי לפגוע ביחסי החוץ של מדינת ישראל עם בריטניה, וכי יש למדינה ישראל אינטרסים חשובים יותר העומדים על הפרק מן המגבלות המתבקשות. המשטרה הוסיפה כי "העוררת תטען כי אין זה מתפקידו של בית המשפט לשקול שיקולים מסוג זה. אופי העבירות בהחלט מעלה חשש לשיבוש".