חוסל המחבל שרצח את רב"ט נועה מרציאנו ז"ל בשבי חמאס

צה"ל ושב"כ חיסלו היום (רביעי) את המחבל שרצח את התצפיתנית רב"ט נועה מרציאנו ז"ל בשבי חמאס. כוחות הביטחון תקפו מוקדם יותר היום במרחב שאטי שברצועה וחיסלו את מחמד עצאם חסן הביל, ראש חולייה בחמאס, זאת בתגובה להפרת הסכם הפסקת האש הלילה.

במסגרת חקירות בשב"כ, עלה כי המחבל רצח באכזריות את רב"ט מרציאנו בשבי, כחודש אחרי שנחטפה מבסיס נחל עוז בטבח הרצחני של ארגון הטרור ב-7 באוקטובר.

חיסולו של המחבל התאפשר בין היתר בזכות איסוף מידע מודיעיני שבוצע על ידי אוגדת עזה (143), אליה השתייכה מרציאנו ז"ל. חיסולו מהווה סגירת מעגל חשובה עבור משפחת מרציאנו, צה"ל ושב"כ, נמסר.

דובר צה"ל

"צה"ל ושב"כ ימשיכו לפעול מול כל מחבל שהיה מעורב בטבח הרצחני ומול כל ניסיון של ארגוני הטרור להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל", הוסיפו.