דיווח: חמאס משקם יכולות צבאיות - בעזרת מנגנון קבלת כספים

ברקע הדיווחים על המעבר הצפוי לשלב ב' בהסכם, ה"וול סטריט ג'ורנל" מדווח היום (שבת) כי צה"ל גיבש תוכניות לפעילות קרקעית חדשה בשטח שבשליטת חמאס ברצועה. לפי הדיווח, חמאס משקם יכולות צבאיות שנפגעו לו במהלך המלחמה - ומתקן את תשתית המנהרות שלו.

העיתון דיווח כי ארגון הטרור ממשיך לקבל כספים שעוזרים לו בפעילות השיקום ובתשלום לפעיליו, בין היתר מגביית מיסים על סחורות ושירותים ברצועה והעברות כספים במזומן דרך רשת של מתווכים. לפי הדיווח, הכסף שמגיע אל חמאס מסייע לו לשלם לעובדיו הממשלתיים ובמימון שיקום חלקי ממערכת המנהרות שלו.

גורם ישראלי ששוחח עם העיתון אמר כי אין בידי צה"ל תוכניות מיידיות להיכנס לשטח שבשליטת חמאס, וכי התכנון הוא לאפשר לתוכנית האמריקנית להתקדם. "קידום כל תוכנית מלחמה יהיה החלטה שתתקבל על ידי המנהיגים הפוליטיים של ישראל", ציין גורם ישראלי אחר.

מאז הפסקת האש, מסרו גורמים ערבים וישראלים ל"וול סטריט ג'ורנל", פעל חמאס נגד מתנגדיו ועל מנת לחזק את אחיזתו ברצועה. בין היתר, מינה ארגון הטרור מפקדים חדשים ובנה קופה פיננסית מחדש - עם גישה למזומנים שאחסן בתוך המנהרות.