יוסי יהושוע: "חלק מהכשל ב-7.10 - הזחיחות של הבכירים שצחקו על רומן גופמן"

ההודעה על מינויו של רומן גופמן, מזכירו הצבאי של ראש הממשלה לראשות המוסד עוררה סערה. פרשננו הצבאי, יוסי יהושוע, מתח ביקורת על היחס שקיבל גופמן כשנאם מול פורום מטכ"ל לפני שש שנים והפציר בבכירים להפעיל את הכוחות.

כאמור, לפני שש שנים, גופמן נאם מול הפיקוד הבכיר וקרא לרמטכ"ל: "אנחנו מוכנים ורוצים להילחם, אבל יש בעיה אחת - אתם לא מפעילים אותנו. יש כאן דפוס מאוד בעייתי שמתפתח, ובעיקרו להימנע מהפעלת כוחות היבשה".

"פעם אחרי פעם אנחנו למעשה מספרים לאנשים שלנו שיש כלים יותר רלוונטים", אומר גופמן, "הם פחות יהיו איתנו וזה בקצה משפיע על הרצון להילחם. מה שעושה אותנו מפקדים קרביים לאורך זמן זה חיכוך עם הצד השני - אחרת זה מצב של מוות קליני".

פרשננו יוסי יהושוע, מתח ביקורת על היחס המזלזל שקיבל גופמן: "הוא היה מח"ט 7 ולא הפעילו את החטיבה, לא נתנו להם לתמרן בכלל. הם רצו לצאת למבצעים קרקעיים כדי לשמר כשירות ולהרתיע את האויב".

"עומד אלוף משנה, מח"ט טוב שבטובים, והחבורה הזאת מצחקקת. הרצי הלוי, אתה מצחקק עליו? אהרון חליוה, אתה מצחקק על רומן גופמן? שם אפשר להבין את שורשי הכשל, כי חלק מהכשל של השבעה באוקטובר זה הזחיחות שלהם".

