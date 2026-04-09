קבוצת ההאקרים האיראנית "הנדלה" טענה הבוקר (חמישי) כי הצליחה לחדור לאורך זמן למערכות הקשורות לכאורה ללשכת הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי, ולאסוף כמויות גדולות של מידע רגיש.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

בפוסט שפרסמו, טענו כי בידם אלפי תמונות וסרטונים, הכוללים פגישות וחומרים מסווגים, וכן זיהוי לכאורה של גורמים צבאיים ואנשי ביטחון. עוד נטען כי מדובר בחלק ממעקב ממושך. הם הוסיפו ואיימו בפרסומים עתידיים.

i24News

קבוצת הנדלה, ששמה נקשר למתקפות סייבר רבות בשנים האחרונות, פרסמו כ-60 תמונות וסרטונים של הלוי, חלקם מאירועים שגרתיים בחיי היומיום האזרחיים - בעוד שהנותרים מתקופתו כרטמכ"ל. לא ברור מהו המקור של התמונות - האם מדובר בפריצה לטלפון נייד, או שמא לחשבון דואר אלקטרוני שלו.

גיל מסינג ראש מטה ומנהל התקשורת התאגידית בחברת הסייבר צ'קפוינט ציין בשיחה עם i24NEWS: "כמו בעבר, העובדה שיש הפסקת אש במלחמה הקינטית, אינה אומרת שמלחמת הסייבר מפסיקה. להיפך, אחרי מבצע 'עם כלביא' ראינו עלייה במתקפות הסייבר מאיראן לאחר הפסקת האש, וכבר אמש קבוצות התקיפה האירניות הבהירו שהמלחמה במעמד הסייבר תמשיך ותתעצם. כך כבר הבוקר הרמטכ"ל לשעבר היה על המוקד".

"אין סיבה להניח שהתקיפה הזו נעשתה לאחרונה - יכול מאד להיות שהם פשוט חיכו עם החומרים לשעת כושר מתאימה מבחינתם, ובכל מקרה כבעבר- הקבוצה מפרסמת התקפות שיש בהן משהו, עם מימד לא מבוטל של הגזמה. במילים אחרות- סביר שהיתה פריצה כלשהי שקשורה ברמטכ״ל לשעבר לא בהכרח למערכת צבאית כשם שהם טוענים", הוסיף