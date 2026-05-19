כפי שפורסם ב-i24NEWS: עונשו של הלוחם שענד פאץ' "משיח" יומתק

כפי שפורסם ב-i24NEWS: לאחר הסערה בעקבות הטלת 30 ימי המחבוש על לוחם הנח"ל שענד פאץ' "משיח", הוחלט היום (שלישי) על המתקת עונשו של החייל בעשרה ימים. הוא ירצה 20 ימי מחבוש סך הכל.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

ההחלטה התקבלה על פי הנהלים ולאחר שמפקד חטיבת הנח"ל, אל"מ אריק מויאל, ביקר את החייל בכלא הצבאי והחייל לקח אחריות והביע בפניו חרטה.

כזכור, ראשית הסערה החלה בשבוע שעבר, כאשר מח"ט הנח"ל שפט חייל עם פאץ' משיח ל-30 ימי מחבוש. בנוסף, מפקד המחלקה נשפט ל-14 יום על תנאי והמ"פ קיבל הערה פיקודית. הרמטכ"ל אייל זמיר דרש לשפוט את החייל במהלך ביקור בצפון השומרון. בצה"ל טוענים: הם נשפטו על חריגות נוספות בנורמה.

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, התייחס לסערה שהתעוררה ואמר כי מרכז העניין הינו משמעת, ולא הסמל שהופיע על הפאץ' שהחייל ענד. "אין פה איזה עניין עם סמל כזה או סמל אחר - יש את הנראות של צה"ל ויש את האחידות של צה"ל. האחידות היא זו שמחברת בין כולנו ולכן יש לנו את סמל היחידה ובעיקר, הכי חשוב, את דגל ישראל. דגל ישראל - כולנו סביב הדגל הזה וכולנו מוכנים להקריב ולמות בשביל הדגל הזה. דגל ישראל הוא הדגל שנשבענו עליו. הוא סמל יהודי, ציוני וישראלי".