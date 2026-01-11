המשטרה עצרה בסוף השבוע את אלמנתו של רב המרצחים יחיא עיאש, לאחר שפרסמה דברי הסתה חמורים ותמיכה בטרור ברשתות החברתיות, בציון 30 שנה לחיסולו, כך הודיעה הבוקר (ראשון) המשטרה.

בפעילות של היחידה ללוחמה בפשיעה (יל"פ) שומרון יחד עם לוחמי מג"ב איו"ש, נעצרה החשודה, תושבת שכם בשנות ה-50 לחייה. על פי החשד, היא פרסמה בימים האחרונים דברי שבח והלל לארגוני טרור.

בין היתר, העלתה החשודה סרטון תעמולה המהלל את בעלה המנוח, בו נראים תיעודים של פיגועי התאבדות באוטובוסים, תוך שימוש בדימויים של נשק, פיצוצים והלוויות המוניות. הסרטון הסתיים בקריאה להמשך הטרור תחת הכותרת "יחזרו התקוות".

בפרסום אחר כתבה: "עזה, את ראויה לגוף הזה שתמיד הטיל אימה על האויב, שיהיה על אדמתך". כמו כן, היללה מחבלים נוספים והציגה אותם כ"אחים" ו"כוכבי הדרך". החשודה הועברה לחקירה ביחידה ללוחמה בפשיעה במרחב שומרון.

יחיא עיאש, המכונה "המהנדס", היה ממקימי הזרוע הצבאית של חמאס ומהוגי פיגועי ההתאבדות. הוא היה אחראי למותם של מאות ישראלים וחוסל על ידי כוחות הביטחון בשנת 1996.

במקרה נוסף שארע במהלך סוף השבוע, נעצר תושב שכם בשנות ה-50 לחייו על ידי שוטרי תחנת אריאל ולוחמי מג"ב, לאחר שפרסם אף הוא דברי הסתה והזדהות עם ארגוני טרור ברשת.

במשטרה הדגישו כי הפעילות נגד מסיתים נמשכת בנחישות: "כל מי שמזדהה, תומך, מעודד או מסית לטרור ולמעשי אלימות, ידע שעינינו פקוחות ונפעיל את כל האמצעים שברשותנו. מחוז ש"י ימשיך לפעול לניטור, איתור וחשיפתם של המסיתים וימשיך לפעול בנחישות למצות את הדין עמם".