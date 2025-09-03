"יש גבול": שורת עימותים בדיון בוועדת חוץ וביטחון בחוק הגיוס

מומלצים -

לאחר שאישרה את הארכת צווי המילואים: ועדת החוץ והביטחון חידשה היום (רביעי) את הדיונים בחוק הגיוס. בראשית הישיבה, יושב הראש, חבר הכנסת בועז ביסמוט, אמר כי הם צפויים להתמקד בסעיפים עליהם אין מחלוקת.

"נקריא אותם ונשמע את עמדותיכם. כמוביל הוועדה אני חפץ בגיוסם של חרדים בהתאם לצרכי צה"ל ולהיערכותו בעניין", אמר, "ההחלטות בנושא החוק מתקבלות פה בוועדה, אז אם אתם רוצים גיוס חרדים - בואו נתחיל לעבוד".

יושב הראש הקודם של הוועדה, חבר הכנסת יולי אדלשטיין, תקף: "קיימנו ישיבה חסויה בוועדה, במהלכה גורמים מבצעיים הציגו את מצב כוחות המילואים, ולכן שר ביטחון סביר לא יוכל לפטור איש משירות בצה"ל".

הוא המשיך ופנה לביסמוט: "יש לך סמכות על הדיונים, אבל מה תהיה היעילות שלהם? הצלחנו להגיע לנוסח לאחר 44 דיונים, אני לא מאוהב בו והוא היה פשרה עמוקה בהתחשב בזה שאי אפשר להגיע מאפס למאה".

"אם הכוונה היא להגיע לחוק שהוא פחות מזה, אז לא בטוח שנוכל לגייס כך חרדים וחבל על פול גז בניוטרל ובסוף נגיע לאותו מקום", ציין אדלשטיין. ביסמוט עקץ בתגובה, ואמר: "זה עדיף על לנסוע במהירות של 120 קמ"ש, ולא להגיע לשום מקום".

בהמשך הדיון, חבר הכנסת בני גנץ אמר: "מזה כעשור שאני מדבר על הצורך בלעדכן את מתווה השירות במדינת ישראל וממשלת השינוי לא רצתה לקדם את מתווה השירות. החוק הזה היה חוק גישור, ניסינו לקדם את היכולת של החדדים לשרת. אבל לבוא למסלולים מתואמים עבורם".

"אני אומר לאחי החרדים: האמת שכואב לי, אני חושב שלא צריך שיהיה מאבק, אלא התייצבות של הרבנים, המנהיגים והציבור - צריך התגייסות של העם בישראל", סיכם.

כאמור, טרם תחילת הדיון בחוק הגיוס, משפחות של מספר חטופים נשאו דברים. אופיר ברסלבסקי, אביו של רום החטוף ברצועה, אמר: "ראיתם את הסרטון? זה מעניין אתכם? שואה, למי אכפת? כולכם שקרנים אתם צריכים לעוף הביתה. הבן שלי גוסס. חודש עבר - זה מעניין מישהו? אתם מאשימים כל היום את הרמטכל, כשהוא הגבר היחיד שאומר את האמת".

יהודה כהן אביו של נמרוד החייל החטוף הוסיף: "הצבא והממשלה עשו הכל כדי שהוא ייחטף, הצבא סיפק לו טנק מקולקל, הממשלה והצבא דאגו לכוח מדולדל באזור בבוקר ה-7 באוקטובר למרות ההתרעות, ולא עשו כלום כדי להציל אותו".

"ראש הממשלה שידר את זה וכל מי שלא הסכים לדעותיו פוטר - היו"ר החדש (ביסמוט), כמו שר הביטחון כ"ץ הם בובות של נתניהו. אני הולך לתמוך באופן פומבי ביוזמה של מדינות אירופה ביוזמה בהכרה פלסטינית כי זה מה שיחזיר את החטופים". חברת הכנסת טלי גוטליב צעקה עליו בתגובה - "יש גבול".