צה"ל הודיע היום (רביעי) על הקמת מחלקה מגדרית חדשה לבנות דתיות בחיל האוויר. בפברואר האחרון הודיע מפקד החיל על הקמת יחידת התערבות מיוחדת לנשים בחיל האוויר. מטרת היחידה היא להגדיל את מספר הנשים בחיל, כחלק מהפקת הלקחים מאירועי שבעה באוקטובר. כעת - בהמשך למחלקות המגדריות שנפתחו בשנתיים האחרונות במערך האיסוף הקרבי ולחמ"לים באוגדת עזה, איו"ש, בצפון ובחיל הים - השבוע הוחלט על פתיחת מחלקה מגדרית לבנות דתיות ביחידה המיוחדת בחיל האוויר.

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היחידה המסווגת תורכב מלוחמות (ברמת רובאי 06) שיעברו טירונות והכשרה מתקדמת ייחודית שתכלול ניווטים, תצפיות, שיתוף פעולה עם כלל הטייסות והכשרות ייעודיות, שבסיומן הן יעלו לפלגה המבצעית. המסלול המיוחד צפוי להיפתח בנובמבר 2026.

בשנים האחרונות הולך וגובר הביקוש לשירות קרבי בקרב נשים דתיות. כדי לאפשר להן סביבה המתאימה לשירותן פועל הרב אהד טהרלב, ראש מכון "מאמינות במדים" מבית רשת אור תורה סטון, לפתיחת מחלקות מגדריות בחילות נוספים. במהלך השירות ילוו אותן סגל פיקודי נשי ומלווה רוחנית שתעמוד לרשותן בכל שאלה שתעלה במסגרת תפקידן. בימים אלו נערכים לשיבוץ הבנות הדתיות אשר יתגייסו ליחידה.

הרב טהרלב מסר: "כמחצית מבוגרות החמ"ד בוחרות בשירות צבאי על פני שירות לאומי. הן מצביעות ברגליים, ולכן עלינו לחזק אותן וליצור עבורן מחלקות מגדריות וליווי רוחני הולם. נמשיך לפעול להקמת מחלקות מגדריות נוספות ולחזק את צה"ל ואת הבנות שלנו".