פרסום ראשון: טבעת הלחץ נגד העריקים החרדים מתהדקת

כפי שפרסמנו לראשונה ב-i24NEWS, הפרקליטות הצבאית החמירה היום (שני) את הענישה כנגד עריקים בעקבות הזינוק במספר העריקים החרדים.

במסגרת ההחמרות, יהפכו לעריקים פרקליטותיים עם ענישה פלילית תוך 365 יום במקום 540 כיום.

בנוסף, עריק שנשפט בגין השתמטות וסירב להתגייס (כמו רוב העצורים החרדים) יעמוד לדין פלילי כבר אחרי 30 יום (לעומת 180 כיום).

הוחלט גם להחמיר את הענישה של ימי מחבוש בגין כל עריק שנעצר מ 20-30 כיום, ל-30 עד 35 ימים.

ההחמרה תכנס לתוקף בסוף חודש אפריל למשך שנה, ואז יבחנו את המשך הצעדים. המשמעות: עשרות אלפי עריקים חרדים יהפכו לפליליים בטווח הזמן המיידי.

כתבנו לענייני חרדים ארי קלמן דיווח לאחרונה ב"מהדורה המרכזית" על שורת סנקציות נגד החרדים שמקדמת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה. בהרב-מיארה נזפה במשטרה שלא מסייעת למשטרה הצבאית לבצע אכיפה בשכונות החרדיות. בנוסף, החלה לקדם צעדים כמו: שלילת ההנחה בארנונה, שלילת הטבות בתחבורה ציבורית, שלילת סיוע בשכר דירה ושלילת סבסוד ברכישת דירות.