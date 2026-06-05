נתניהו לשרים בקבינט: "אם חיזבאללה יסכים, אביא את הסכם הפסקת האש לאישורכם"

פרטים נוספים מדיון הקבינט המדיני-ביטחוני אתמול (חמישי) בנושא לבנון - והביקורת של השרים: ראש הממשלה נתניהו התייחס למשא ומתן כשאמר לשרים כי: "אם חיזבאללה יסכים, אביא את הסכם הפסקת האש לאישורכם".

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השר כהן זעם: "להגיד לעצמנו אמת. מדינה סבירה הייתה מפרקת להם את הצורה".

השר אלקין: “הצד השני לא רוצה הפסקת אש. אפשר לחכות עוד קצת, אבל להגיב".

השרה סטרוק: “לשנות את הגבול - צריך ללכת לכיוון הזה".

השר וסרלאוף הוסיף: "הבן שלי שאל אותי מה זו הפסקת האש הזאת. אמרתי לו: בהפסקת אוכל אוכלים, בהפסקת אש יורים. אי אפשר לרצות את האמריקנים, הזמן לא לטובתנו".

השר בן גביר פנה לנתניהו ואמר: "סע לארצות הברית, קח איתך ילדים מקריית שמונה וממטולה. תגיד לטראמפ: אוהבים אותך, אבל חייבים להגיב בנקודות התורפה של החיזבלונים בדאחייה. צריך תמרון צבאי. גם אם יהיה עימות - זה יעבור לו, והחיילים שלנו יותר חשובים".

השר סמוטריץ’: "הפסקת האש באילוצים האלה תהיה הישג ענק".

לאחר חילופי הדברים הבהיר ראש הממשלה כאמור: "כרגע אין הסכם, ולכן לא מביא אותו להחלטה. חיזבאללה התנגד. אם יסכים - אביא לאישור שלכם".