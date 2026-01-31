גל הירש מדבר על הכל: העימות מול בן גביר, ומה דעתו על קטאר?

גל הירש, מתאם השבויים והנעדרים התראיין הערב (שבת) למיכל רבינוביץ' וגיא עזריאל ומסכם פרק של שנתיים קשות וסוערות, לאור השבת החלל החטוף האחרון מעזה, רן גואילי ז"ל. בדבריו, הודף את הטענות של גנץ וגלנט שרה"מ נתניהו עצר עסקאות חטופים משיקולים פוליטיים, השיחות עם בן גביר על השלכות דבריו על היחס לחטופים ומבצעי החילוץ שבוטלו ברגע האחרון.

"היו לי חששות רבים שלא נצליח להחזיר את כולם, אבל ככל שעבר הזמן וראיתי כיצד החמאס, הג'יהאד האסלאמי והארגונים הפסיכופטיים האחרים ברצועת עזה פועלים, ידעתי שהסיכוי שנשיב את כולם הוא גבוה מאוד, וכך שבתי ואמרתי: 'אנחנו נחזיר את כולם', אני התכוונתי לזה", אמר הירש.

לאחר מכן הודה: "היו המון פעולות מבצעיות שבוצעו בתחום המודיעיני, משום שהיו צריכים להיווצר תנאים לביצוע המבצעים האלה. אך מרגע שהרמטכ"ל וראש השב"כ קבעו שאין תנאים מספקים לביצוע המשימה, זה הוצג לראש הממשלה ולשר הביטחון, וכך זה נחתך". לאחר מכן נשאל האם היה מבצע שתוכנן ולא יצא לפועל בגלל חשש לחיי החטופים. "בוודאי", השיב, "היינו קרובים מאוד לחטופים".

עוד אמר כי "לא היו שיקולים פוליטיים בקבלת ההחלטות בתחום השבויים והנעדרים". להירש הובהר כי בחודש יוני גנץ אמר, "נתניהו עיכב עסקאות באופן סדרתי". נתניהו אישר, ואז סמוטריץ' נכנס לחדר, ונתניהו עשה סיבוב פרסה. גלנט, אמר את אותו דבר. גל הירש טוען: "לא התקבלו החלטות בעלות אופי פוליטי או משיקולים פוליטיים בכל הנוגע להשבת החטופים".

במהלך המלחמה, התבטא לא פעם השר בן גביר בחריפות נגד אסירי הנוח'בה, זאת בזמן ששוהים חטופים בעזה. על פי עדויות של שורדי שבי, לדבריו הייתה השפעה על התנאים שקיבלו בעזה. "מה שאני יכול לומר זה שהתקיימו מספר שיחות ופגישות ביני לבין השר בן גביר בסוגיות שונות, שבהן שיקפתי לו את תמונת המצב שנמצאת ברשותי", אמר הירש.

"אני גם התנגדתי נחרצות ליוזמה להביא עונש מוות למחבלים למליאה בזמן שיש לנו שם חטופים חיים ברצועת עזה, ונאבקתי בזה, ואני שמח שראש הממשלה נתן לי גיבוי מלא והנושא הזה לא עלה ולא התקדם עד ששבו החטופים החיים", הוסיף, "בוודאי ששרי קבינט ושרים בממשלה שמעו ממני פעמים רבות משמעויות של כל החלטה ועל כל המידע שברשותי".

במקביל, יחסי הממשל האמריקני הקודם לישראל ידעה עליות ומורדות, וכאשר הוטל אמברגו נשק היה זעם רב בירושלים. "מנקודת מבטי, בתחום שקשור אליי, הייתי מאוד נסער ומאוד כועס כשהיו איומים באמברגו, כשהוטל האמברגו, גם על ידי ארצות הברית באותה תקופה", אמר הירש.

"אך עדיין האווירה בינינו לאמריקנים לא הייתה עכורה", הוסיף, "בתקופה הזאת פשוט התקיים סדק שחמאס ניצל אותו כדי לממש מטרות מדיניות של הטבח של שבעה באוקטובר".

לסיכום נשאל, האם קטאר היא בעיניו מדינת אויב. "קטאר היא מדינה שתומכת בחמאס. היא הייתה בעלת תפקיד חשוב במשא ומתן שקיימנו, ועל מערכת היחסים בין ישראל לבין קטאר והאופן שבו היא מתנהלת או תתנהל, את זה אני משאיר לראש הממשלה", אמר.

כמו כן, נשאל איך הוא מרגיש בכל זאת כשאתה רואה את המסרונים שמועברים על ידי דובר שעבד עבור ראש הממשלה, שהיה גם חלק מהלשכה, מדברר את אותה מדינת אויב קטאר בזמן המלחמה. על כך, השיב הירש: "אני לא מכיר את הדברים האלה, לא פעלתי מול האנשים שמועלים בסוגיה שאתם מעלים בנושא שבויים ונעדרים, והשאלות שאתם שואלים בוודאי שלא צריכות להיות מופנות אליי. ובכל זאת, אני לא ראיתי השפעות חיצוניות מהסוג שאתם מתארים על המשא ומתן".