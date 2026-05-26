ישראל ניסתה לחסל בתקיפה בעזה את מחליפו של עז א-דין על חדאד

ישראל ניסתה לחסל הערב (שלישי) את מפקד הזרוע הצבאית החדש של חמאס, מוחמד עודה, מחליפו של עז א-דין אל חדאד - שחוסל לפני כשבוע וחצי. ברצועה מדווחים לפי שעה על הרוג בתקיפות בשכונת רימאל בעיר עזה.

עודה, כיהן בעברו כראש מטה המודיעין של חמאס בזמן טבח 7 באוקטובר, ומפקד החטיבה הצפונית ברצועה במהלך הלחימה, מונה לאחרונה לתפקיד ראש הזרוע הצבאית. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כ"ץ אמרו כי "היה אחראי לרציחתם, חטיפתם ופציעתם של רבים מאזרחי ישראל וחיילי צה"ל, נמשיך לרדוף אחר כל מי שלקח חלק בטבח. במוקדם או מאוחר ישראל תשיג את כולם".

תיעוד התקיפות הערב רצועת עזה

כאמור, לפני כשבוע וחצי חוסל בתקיפה מדויקת בעיר עזה ראש הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס אז, המחבל עז א-דין אל חדאד. חדאד מונה לתפקידו כמפקד הזרוע הצבאית בעזה לאחר חיסולו של מוחמד סינוואר. לאורך התקופה לפני חיסולו הוא פעל באופן אינטנסיבי לשיקום יכולותיו של ארגון הטרור ותכנן מתווי טרור רבים נגד אזרחי ישראל וכוחות הביטחון.

חדאד, שהיה מאחרוני המפקדים הבכירים שנותרו בחיים מבין אדריכלי מתקפת ה-7 באוקטובר, ניהל באופן ישיר את מנגנון החזקת החטופים בשבי, ואף הקיף את עצמו פיזית בחטופים ישראלים כמגן אנושי במטרה למנוע את חיסולו.