תיעוד בלעדי: כך התבצע מעצר המעורבים בפרשה הביטחונית החדשה

בית המשפט צמצם היום (שלישי) את צו איסור הפרסום על פרשייה רבת משתתפים הכוללת הברחת סחורות לרצועת עזה. ראש דסק הפלילים של i24NEWS לי עייש מפרסמת תיעוד בלעדי ממעצר המעורבים בפרשה.

היום פרסמנו כי ברכבם של חלק מהמעורבים בפרשה נתפס נשק. נזכיר כי הפרשה אינה קשורה לפרשות נוספות, והיא נחקרת בנפרד כפרשה עצמאית.