תיעוד בלעדי: כך התבצע מעצר המעורבים בפרשה הביטחונית החדשה
התיעוד שהגיע לידי i24NEWS מראה את רגע המעצר של חלק מהמעורבים בפרשה, הכוללת הברחת סחורות מישראל לרצועת עזה • ברכבם של חלק מהחשודים נתפס נשק
לי עייש ראש דסק פלילים
1 דקות קריאה
בית המשפט צמצם היום (שלישי) את צו איסור הפרסום על פרשייה רבת משתתפים הכוללת הברחת סחורות לרצועת עזה. ראש דסק הפלילים של i24NEWS לי עייש מפרסמת תיעוד בלעדי ממעצר המעורבים בפרשה.
היום פרסמנו כי ברכבם של חלק מהמעורבים בפרשה נתפס נשק. נזכיר כי הפרשה אינה קשורה לפרשות נוספות, והיא נחקרת בנפרד כפרשה עצמאית.
