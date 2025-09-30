בקבוצה פנימית: ראשי השב"כ לשעבר מנסים לגייס מצטרפים לעתירה נגד מינוי זיני

שעות לפני האישור המתוכנן בממשלה: ראשי שב"כ לשעבר מנסים לגייס עובדים לשעבר בארגון ומשרתי מילואים בהווה להצטרפות לעתירה לבג"ץ נגד מינויו של דוד זיני לתפקיד ראש השירות, כך פרסם היום (שלישי) לראשונה כתבנו הצבאי ינון שלום יתח. הפנייה הופצה בקבוצת וואטסאפ שמיועדת לעדכונים עבורם.

בפנייה שנשלחה, חברי הקבוצה מתבקשים לחתום על העתירה, אשר נטען כי מאחורי עומדים שלושה ראשי שב"כ לשעבר: נדב ארגמן, עמי איילון וכרמי גילון.

כאמור, בהודעה נכתב כי "יש חשיבות ציבורית ומשקל מיוחד לעתירה בה העותרים מתבססים על היכרות עומק עם השב"כ. עתירה כזו תוכל לתת ביטוי לסכנה במינוי על רקע היכרות ארוכת שנים עם השירות, יכולותיו ואתגריו".

לדבריהם, העתירה, הנמצאת בתהליך הכנה, תבטא בעיקר את העמדה המבוססת על ההיכרות של העותרים עם תפקיד ראש השירות ואתגריו. "מכאן, היא תבטא את עמדתם לעניין חוסר ההתאמה של זיני לתפקיד, הצבעה על החשש שהמניע למינויו הוא פוליטי ולא ענייני, באופן שיפגע באמון הציבור בשיקולי השב"כ", נמסר עוד.

גורמים בקבוצה ציינו בשיחה עם i24NEWS כי זו לא הפעם הראשונה שנשלחות הודעות מהסוג הזה. גם בינואר 2025, הופצה הודעת גיוס מהסוג הזו, שביקשה להתנגד להדחתו של ראש השב"כ המכהן. עם זאת, מדובר בסיכול במינוי של ראש שב"כ עתידי, זאת כאשר, בין היתר, המתבקשים לחתום על כך הם אנשים שצפויים לשרת תחתיו במילואים.