מפרקים את תשתיות הטרור: סיור מיוחד עם כוחות ההנדסה בעזה

יותר משנתיים וחצי אל תוך הלחימה ברצועת עזה, וכוחות ההנדסה של אוגדת עזה (143) ממשיכים לפעול 24 שעות ביממה בתנאים מורכבים ומסוכנים. הדי הפיצוצים הבלתי פוסקים באזור הגבול הם עדות למאמץ המרוכז לניקוי השטח מתשתיות אויב. הכוחות פועלים מעל ומתחת לפני השטח במטרה לאתר, לחשוף ולהשמיד את תת-הקרקע שנותר, ולייצר את מרחב האבטחה הנחוץ להגנת יישובי העוטף.

רס"ן ר', מפקד יחידת ההנדסה של האוגדה, הציג ל-i24NEWS במהלךהסיור מיוחד את המקדחים הנמצאים בכוננות ואת התשתיות שנחשפו לאחרונה, בהן מנהרה שחצתה את הקו הצהוב ומנהרה נוספת שנבנתה מתחת לבית מגורים בן ארבע קומות. רס"ן ר' הסביר כי העבודה מתבצעת בשיתוף פעולה מלא עם כוחות החי"ר, הים, היבשה והמודיעין, והדגיש את החשיבות הלאומית של המשימה: "אנחנו מעצבים פה מציאות חדשה כדי שלא יהיה פה עוד שבעה באוקטובר".

לצד השמדת המנהרות, פועל הצבא להקמת מכשול חדש על בסיס הקו הצהוב שיעכב איומים עיליים ותת-קרקעיים כאחד, כאשר בצה"ל עוקבים גם אחר הנעשה מעבר לקו. בתגובה לחששותיה של סבג, תושבת העוטף בעצמה, לגבי העתיד לבוא, השיב רס"ן ר' באופן נחרץ: "אנחנו כאן כדי להישאר כל עוד חמאס חמוש, וכל עוד הדרג המדיני יגדיר לנו להישאר כאן".