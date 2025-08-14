"החיילות התעלפו": העדויות מהמחדל בבסיס ההכשרה

מומלצים -

בזמן שגל החום שובר השיאים ממשיך לפקוד את הארץ, צה"ל פינה היום (חמישי) את בסיס סיירים לאחר שכמה חיילות, תצפיתניות בהכשרה, התעלפו כתוצאה מתנאים קשים ביותר הקשורים למזג האוויר הקיצוני. "הן לא יכלו להתקלח בגלל החושך, אין מזגנים, אין מים קרים", סיפרה אמא של אחת החיילות, "הן התעפלו, ראינו סרטונים של בנות שוכבות על הרצפה וחיילים מפנים אותן על אלונקות".

על פי העדויות, בעקבות הפסקות חשמל ממושכות מיזוג האוויר לא פעל, החיילות חויבו ללכת עם מדים מלאים ולבצע פעילות מאומצת מאוד בטמפרטורות שיא. בעקבות הכאוס שנחשף ב-i24NEWS - הוקם באט"ל צוות בדיקה מיוחד.

בסיס ההדרכה הצה"לי סיירים מועד לפורענות במזג האוויר הקשה בגלל מיקומו בסמוך לאילת. מלכתחילה היה צפוי שהטמפרטורות בו יגיעו לשיא, ובבסיס אמור היה להתקיים נוהל מיוחד. הלימודים היו צריכים להסתיים מוקדם יותר וכל ההדרכות אמורות היו להתקיים בכיתות ממוזגות, אבל מהשטח עולה תמונה שונה לחלוטין.

ההורים המודאגים נאלצו לפנות היום לתקשורת מכיוון שגם לאחר שהתלוננו כמה פעמים, לקח לצבא זמן לקבל החלטה על שחרור את החיילים והחיילות לביתם - החלטה שככל הנראה הביאה לפתרון זמני של הבעיה.

צפו בכתבה המלאה בתחילת העמוד