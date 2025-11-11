אחרי 20 שנות שירות: דו"צ בערבית אביחי אדרעי פורש

אחרי 20 שנות שירות: היום (שלישי) נודע כי דובר צה"ל בערבית אל"ם אביחי אדרעי מתכנן לפרוש מתפקידו. מועד הפרישה עדיין לא סוכם, וזהות האדם שיחליף אותו - עדיין לא ברורה. אל"ם אדרעי נחשב לדמות מוכרת מאוד בעולם הערבי, והתראיין מאות פעמים לערוצים השונים - בהם אל ג'זירה ואל ערביה. במקביל לפעילותו בטלוויזיה בערבית - הוא מפעיל את חשבונות צה"ל ברשתות החברתיות בשפה הערבית.

לאורך השנים, אדרעי קיבל איומים אישיים רבים על ביטחונו, בעיקר לאחר אירועים ביטחוניים שונים. בפברואר 2024 נחשף כי המחבל שביצע את הפיגוע ברעננה בחודש לפני כן, תכנן להרוג אותו - כשארב ליד מסעדה בה היה.