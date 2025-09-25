פרסום ראשון: זו הסיבה להפסקת מעצרי העריקים מגיוס

פרסום ראשון: הסיבה להפסקת מעצר העריקים מגיוס הוא סירוב צה"ל לגייס עבור המשטרה חמש פלוגות מילואים של מג"ב, כך פורסם הלילה (חמישי) לראשונה ב-i24NEWS. כאמור, מדובר בפלוגות מילואים שאמורות לסייע למשטרה במאמצים לטיפול בהפרות הסדר בעקבות המעצרים.

במשטרה דרשו את פלוגות המילואים, שבאחריות צה"ל לגייסן ולממנן, כדי להפנות כוחות יס"מ אחרים לטיפול בהפרות הסדר של החרדים שמתפתחות בעקבות המעצרים.

לדברי גורם במשטרה בצה"ל סירבו לגייס את פלוגות המילואים ולכן המשטרה הפסיקה לעצור עריקים, והיא רק מוסרת להם זימון למשטרה הצבאית.

i24NEWS

דברים אלו עולים ברקע פרסום הנתונים מדיון המעקב של היועמ"שית שהתקיים היום בנושא גיוס חרדים. מהנתונים עלה כי מאז חודש יולי מספר המשתמטים עלה ל-4,587 ומספר מקבלי צו 12, "צו גיוס" למועמד לשירות ביטחון שלא התייצב לבדיקת כשירות לשירות או שהתייצב וסירב להיבדק או להשלים את הבדיקות לקביעת כושרו, עומד על 7,561. עוד עלה כי מתחילת חודש יוני נעצרו 1067 משתמטים כאשר מחודש יולי בלבד נעצרו 655 מהם וכי מיום ראשון בשבוע שעבר נעצרו 26 משתמטים או עריקים בנתב"ג. בנוסף, במסגרת מבצע "מתחילים מחדש", שמעודד משתמטים ועריקים שטרם החלו הכשרה צבאית להתחיל כזו מבלי שיידרשו לשאת קודם בעונש מאסר על היעדרותם, התגייסו 110 עריקים ובצה"ל מדברים באופטימיות על היוזמה.

נציג המשטרה עדכן בדיון הנוכחי כי כאמור ההסדר לפיו המשטרה תעכב כל משתמט או עריק שהיה עימה במפגש אקראי אינו יכול להיות ממומש וכי האחריות לנושא היא על צה"ל.

בתגובה לעמדת המשטרה, היועמ"שית אמרה כי "העדכון סותר את המידע שנמסר על ידי המשטרה בדיונים קודמים - ואינו עולה בקנה אחד עם מאמץ האכיפה". בנוסף לכך דרשה עדכון מיועמ"ש המשטרה עד סוף החודש.