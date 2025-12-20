חשיפת i24NEWS: במבצע דרמטי שביצעו כוחות המשטרה בימים האחרונים, סוכל מה שבקלות היה יכול להסתיים בפיגוע רצחני בערי הדרום - שהיה מזכיר את אירועי 7 באוקטובר. במסגרת המבצע, בלשי ימ"ר נגב והמשמר הלאומי דרום ביצעו פשיטה ממוקדת על מחרטת נשקים ברהט. בהמשך, התברר כי פועלים בה שלושה מחבלים שחדרו לשטח מדינת ישראל ב-7 באוקטובר, ומאז עסקו על פי החשד, במשך למעלה משנתיים בפעילות עוינת - לא רחוק מלהבים ובאר שבע.

מדובר במקום שהיווה פצצה מתקתקת, ובו על פי החשד, יוצרו כלי נשק בתוצרת מקומית, עשרות אולי אפילו מאות וגם אמל"ח. "המטרה של ייצור הנשק היא יצירת יכולות לביצוע פיגועים ולתמיכה במפגעים", סיפרו במשטרה, "בשלב הזה הבנו שיש עוד דברים מתחת לפני השטח, ולהערכתי - הגענו לשם שנייה לפני הפיצוץ".

"ההפתעה בפעילות הייתה הקלף המנצח", הוסיף, "הפתענו אותם בתוך המיטות וברגע שפתחו את העיניים - הם כבר היו עצורים. בעת קבלת המודיעין, היו איתי בלשים שלחמו ב-7 באוקטובר, ואין שליחות גדולה מזו, פשוט מדובר בסגירת מעגל".

לצד זאת, כתבנו ארנולד נטייב חשף את המספרים מאחורי החודש הראשון של המבצע המשטרתי בנגב. מנתוני המשטרה עולה כי ישנה ירידה של 97% במספר אירועי הירי בנגב, 293 חשודים נעצרו, 67 כתבי אישום הוגשו בגין החזקת כלי נשק צבאיים גנובים ו-93 שב"חים נצערו. לצד אלה, נתפסו 34 אקדחים, 12 רובי M16, טיל RPG, קלאצ'ניקוב, רובה קרלו, רימונים ולמעלה מ-50 אלף קליעים.

עוד מוקדם לדעת האם זה המבצע שישיב את הביטחון לתמיד, הנשק הבלתי חוקי מסתובב בנגב ובכמויות, לפי הערכות למעלה מ-100 אלף נשקים ויש עוד עבודה רבה, כוחות הביטחון חדורי מטרה להשיב את הביטחון האישי אבל הדרך לשם עוד קשה וארוכה.

