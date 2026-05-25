פיקוד העורף הודיע היום (שני) לרשויות בישובים הסמוכים לגבולות על קיצוץ בתקציב מרכיבי הביטחון ביישובים. על ההודעה שנשלחה לקב"טים ברשויות, תקציב מרכיבי הביטחון ירד מ-125 מיליון בשנה ל-43 מיליון, ירידה של כ-65%, וכל זאת באופן מיידי - ללא הודעה מוקדמת מצד צה"ל.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

בהתאם לתקציב שהועבר, ייעצר באופן מיידי המימון עבור רכבי הביטחון, ובהם גם מימון של דלק, טסטים וטיפולים במוסכים, חשמל להפעלת תאורת גדרות, וכל התיקונים השוטפים של אמצעי הביטחון, ובהם ביתני שמירה, תאורה וגדרות. משמעות נוספת מהקיצוץ בתקציב מרכיבי הביטחון היא שגם לא יהיו סיורים ביטחוניים ביישובים.

ההודעה על קיצוץ מרכיבי הביטחון ביישובים מגיעה אחרי מספר רידודים בכוחות ההגנה היישוביים בעקבות צמצום ימי המילואים, ובהם גם של כיתות הכוננות.

ברשויות הביעו זעם על ההחלטה לקצץ בתקציב של מרכיבי הביטחון היישוביים, ועל כך שהמהלך מתבצע באופן מיידי וללא התרעה מוקדמת. שי חג'ג', יו"ר מרכז השלטון האזורי וראש המועצה האזורית מרחבים, אמר: "לא ייתכן שבתקופה הביטחונית הרגישה ביותר, מדינת ישראל תפקיר את קו ההגנה הראשון. אי אפשר לדרוש מהמועצות לספק ביטחון לתושבים, ובאותה נשימה לשלול מהן את היכולת הבסיסית לעשות זאת. מדובר בהחלטה מסוכנת וחסרת אחריות".

מיכל עוזיהו, ראשת המועצה האזורית אשכול, אמר על הקיצוץ: "הופתענו לגלות כי בזמן שנועדנו היום עם שר הביטחון, צוות משרדו ונציגי מערכת הביטחון, בהם פיקוד העורף, וקיימנו שיח מקצועי על חשיבות מרכיבי הביטחון והפערים הקיימים ביישובים לצד הצורך בעבודה משותפת ומתואמת, יצאה במקביל הודעה מפיקוד העורף, באופן מפתיע וללא כל תיאום מקדים, על כוונה לקצץ בתקציבי האחזקה המועברים לרשויות עבור מרכיבי הביטחון. הנושא כלל לא עלה במהלך הדיון. צר לנו על אופן קבלת ההחלטה והצגתה לרשויות באופן חד צדדי".

מדובר צה"ל נמסר בתגובה: "צה"ל ומשרד הביטחון הובילו בשנתיים האחרונות מהלך עמוק של שיקום והקמת מרכיבי ביטחון בכלל היישובים לצד פרוייקט משמעותי להקמת מרכיבי ביטחון טכנולוגיים מתקדמים. תקציב אחזקת מרכיבי הביטחון לרשויות בשטחי הפיקודים המרחביים מתוקצב בסעיף 'הוצאות חירום אזרחיות' לתקציב המדינה. השנה, בעקבות קיצוצים רוחביים בסעיף התקציב, הוחל צמצום חלקי בתקציב. לאור פערי התקציב, פיקוד העורף עדכן את הרשויות.

"נדגיש כי אין פגיעה ביכולות המבצעיות ובכשירות המבצעית בהגנה על הישובים, כל יתר המרכיבים לרשויות - המשך הקמת מרכיבי ביטחון, מרכיבי ההגנה לכיתות הכוננות, סד"כ ההגנה ליישובים ומיגון הניוד מוקצים כמתוכנן ובהתאם לסדר העדיפות המבצעי", כך נמסר מדובר צה"ל.