לקראת רמדאן: תגבור כוחות ו-10,000 מתפללים בהר הבית

מערכת הביטחון גיבשה היום (רביעי) שורת המלצות לקראת חודש רמדאן הקרוב, הנחשב לרגיש ונפיץ במיוחד מבחינה ביטחונית. בצה"ל ממליצים על תגבור כוחות במספר יחידות, בדגש על קו התפר, אזור יהודה ושומרון והבקעה, וכן על הגברת פעילות נגד הסתה ברחבי השטח.

במקביל, ובשונה משנים קודמות, ההמלצה היא שלא להקפיא פעילויות מבצעיות שוטפות - בהן מעצרים והריסות בתים, אך לבצע אותן "ברגישות" ותוך בחינת העיתוי וההשלכות האפשריות בשטח.

בכל הנוגע להר הבית, ההמלצה היא לאפשר כניסת כ-10,000 פלסטינים במהלך החודש, תחת מגבלות גיל: גברים מעל גיל 55 ונשים מעל גיל 50. בנוסף, משוחררי עסקת חטופים לא יורשו להיכנס למתחם.

גורמי מודיעין מציינים כי בתקופה האחרונה מזוהה אדישות יחסית ברחוב הפלסטיני כלפי מהלכים והחלטות דרמטיות שהתקבלו בקבינט, ללא תגובה נרחבת בשטח. עם זאת, במערכת הביטחון מדגישים כי מדובר בשקט שברירי.

לצד זאת, גורמים ביטחוניים מעריכים כי פעולות ישראליות באתרים רגישים - דוגמת מערת המכפלה, במהלך רמדאן עלולות להבעיר את השטח במהירות ולהוביל להסלמה.

במערכת הביטחון מדגישים כי ההיערכות נועדה לאזן בין שמירה על חופש פולחן לבין מניעת טרור והפרות סדר, תוך ניסיון לצלוח את התקופה המתוחה ללא הידרדרות ביטחונית.