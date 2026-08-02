פרשת "הצל": קצין משטרה נחקר במח"ש בחשד להפרת אמונים

קצין בדרגת רפ"ק נחקר היום (ראשון) במח"ש באזהרה, בין היתר בחשד להפרת אמונים. בסיום חקירתו שוחרר הקצין בתנאי הרחקה ממתקני משטרה ויצירת קשר עם המעורבים למשך עשרה ימים. החקירה נמשכת.

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נזכיר שביום חמישי האחרון, חשף פרשננו משה שטיינמץ כי המפכ"ל דני לוי הקפיא את התנדבותו במשטרה של רפ"ק "הצל", הראפר יואב אליאסי, שפועל בכיתות הכוננות בתל אביב. ההחלטה הגיעה בעקבות תחקיר "הארץ" בו נחשפו הקלטות ועדויות לפיהן "הצל" הפעיל את קשריו במשטרה לטובת מתחם בילוי בו היה שותף.

עוה"ד אריאל עטרי ועוה"ד יניב לנקרי המייצגים את אליאסי, מסרו בתגובה: "המפכ"ל לא הדיח את יואב אליאסי. אליאסי משמש כמפקד בדרגת רב פקד של יחידת הכוננות המחוזית במחוז תל אביב, מקדיש לילות כימים לביטחון תושבי המרכז, וזוכה לשבחים רבים על פעולותיו. אנו משוכנעים שהמפכ"ל אינו מקבל החלטות לפי פרסומים בעיתונים ולפיכך אנו מצפים שיתקיים, בעניינו של אליאסי - הליך מסודר שיאפשר את שמיעת טענותיו".