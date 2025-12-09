המחלוקת סביב חוק הגיוס: הסתיים הדיון החריג בכנסת

ועדת החוץ והביטחון בראשות ח"כ בועז ביסמוט סיימה הערב (שלישי) את הדיון החריג בנושא חוק שירות ביטחון. על פי הצעת החוק, שירות אזרחי-ביטחוני יוגדר כשירות ביחידות הסמך של משרד ראש הממשלה, השב"כ והמוסד, וכן במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר, בכל תחום או תפקיד שתכלית פעילותו היא ביטחון המדינה ותושביה.

בנוסף ניתן יהיה לכלול במסגרת יעד הגיוס השנתי גם מי שיוצב בשירות אזרחי–ביטחוני, כהגדרתו בחוק שירות לאומי-אזרחי, אולם היקף המוצבים במסלול זה לא יעלה על 10% מהרף המינימלי השנתי, במטרה לשמור על בכורת השירות הסדיר בצה"ל.

בחוות הדעת של הייעוץ המשפטי לוועדה הובע קושי מהותי בהכללת חלופת השירות האזרחי-ביטחוני בשלב זה. נטען כי מדובר בשירות הפתוח רק לבוגרי מוסדות חינוך חרדיים, דבר המהווה פגיעה בעיקרון השוויון.

עוד צוין כי השירות האזרחי-ביטחוני שונה מהותית מהשירות הצבאי: הוא קצר משמעותית, אינו כולל שירות מילואים, והוא ברובו התנדבותי וללא כפייה. בנוסף נקבע כי החלופה הזו אינה נותנת מענה לצורכי הביטחון העכשוויים, המחייבים תוספת לוחמים וחיילים לצה"ל.

מנכ"ל רשות השירות הלאומי-אזרחי, ראובן פינסקי, אמר בדיון כי יש לעגן בחוק שלוש סוגיות מרכזיות: סמכות הפוקד - מי מוסמך להפנות לשירות אזרחי-ביטחוני, כולל מעבר ליעדים היבשים; העמידה ביעדי הגיוס - מי נכלל בספירה לצורך עמידה ביעדי החוק; וההיררכיה מול צה"ל - כאשר צורכי כוח האדם של הצבא קודמים לכל. לדבריו, אם החוק יעבור במתכונתו הנוכחית, המסלול החברתי לשירות אזרחי ייסגר בפועל, והאפשרות לגיוס צעירים בני 18 לשירות אזרחי תיחסם כליל.

נציגת מערך משאבי האנוש בכבאות והצלה הדגישה כי הארגון נמצא בחזית האירועים האזרחיים והביטחוניים, ואף פועל מעבר לקווים בעזה ובצפון. לדבריה, לוחמי האש החרדים מהווים חלק אינטגרלי מהמערך הלוחם: "הם לא כוח משלים ולא משהו צדדי - כל לוחם הוא קריטי. אנחנו מבקשים להיכלל בהסדרי החוק, כי מדובר בצורך מבצעי חיוני".

נציג זק"א ציין כי המדינה נערכת לשני תרחישי ייחוס עיקריים - מתקפות טילים ואירועי אסון המוניים - ולכן יש לראות בזק"א גוף ביטחוני לכל דבר. לדבריו, 95% מהחילוצים הראשוניים מבוצעים על ידי אזרחים שנמצאים בזירה, ולא על ידי כוחות ההצלה שמגיעים מאוחר יותר. הוא הציע להכשיר צעירים חרדים כחוליות חילוץ בסיסיות ("מחלץ 02") בתוך הקהילה, והוסיף כי הארגון ערוך לקלוט מסות של כוח אדם במסגרת שירות של שנתיים.

רח"ט תומכ"א, תא"ל שי טייב, הציג עמדה נחרצת מטעם צה"ל: "הצרכים המרכזיים של הצבא הם לוחמים. יש צורך קבוע בתוספת כוח אדם להקמת חטיבות חדשות, לשמירה על גמישות מבצעית ולהפחתת שחיקה. הכללת השירות האזרחי ביעדי הגיוס - לא מסייעת לכך".

תא"ל טייב הדגיש כי רק צה"ל מוסמך לקבוע מי מתאים ללחימה, וכי המיון צריך להתבסס על גיל ונתונים אישיים. בנוסף הוא התייחס לשירות נשים ואמר כי מספר הלוחמות גדל בתוך עשור מ-500 ל-5,000. לגבי המגזר הדתי והחרדי, ציין כי הצבא יודע לתת מענה, גם אם לא מושלם, ודחה את הטענה שצה"ל אינו ערוך לקליטת חרדים.