למעלה משש שנות מאסר בפועל נגזרו על צעיר פלסטיני, שוטר מהרשות הפלסטינית, לאחר שאותרו בביתו כלי נשק ואמצעי לחימה שחלקם הודפסו ויוצרו במדפסת תלת-מימד.

כאמור, לצד עונש המאסר, בית המשפט הורה על הארכת מעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים, וגזר עליו גם תשלום קנס כספי.

דוברות המשטרה

ראשית הפרשה בשלהי חודש יולי 2023. אז פתחה תחנת חברון של מרחב יהודה בחקירתו של הצעיר - שוטר פלסטיני, לאחר שבמהלך חיפוש שערכו לוחמי צה"ל בביתו, אותרו ונתפסו מספר כלי נשק, חלקי נשק, תחמושת וכלים נוספים. את חלקם של כלי הנשק וחלקיו השונים, הדפיס וייצר הנאשם באמצעות מדפסות תלת-מימד שנתפסו אף הם.

לאחר מעצרו והעברתו לחקירת המשטרה, נעתר בית המשפט לבקשת חוקריו והאריך את מעצרו מעת לעת לטובת מיצוי החקירה שכללה בדיקות מקצועיות במעבדות הזיהוי הפלילי של משטרת ישראל ועוד. הוא טען בחקירתו כי הרקע למעשיו הוא סכסוך מדמם - ולא טרור.

מחקירת המקרה עלה, כי הנאשם שמתגורר במקום 'הכשיר' את אחד מחדרי הבית, שגודלו כ-25 מ"ר, לכדי מעבדה לייצור נשקים ואמצעי לחימה, פשוטו כמשמעו. לוחמי צה"ל שפשטו על בית הנאשם, הופתעו למצוא בחדר זה שבע מדפסות תלת מימד וציוד נלווה שמיועד לשימוש באותן מדפסות. הנאשם הוריד מהאינטרנט שרטוטים של חלקי נשק, והדפיס באמצעות המדפסות חלקי נשק רבים.

לצד זאת, אותרו חמישה גופי נשק, חלקים רבים המתאימים לתת מקלע ועוד. מאותם חלקי נשק אף הספיק הנאשם לייצר שני נשקים, תת מקלע ואקדח גלוק. במשטרה ציינו, כי בנוסף לכך, הנאשם החזיק בביתו אקדח הזנקה שהוסב לירי תחמושת קליעית, שיורה ובכוחו להמית, וכן ציוד אמל"ח רב, לרבות מחרטה, כלי ליטוש, סדנים מתכתיים ותחמושת.