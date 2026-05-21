עם נשק ביד אחת ומצלמה בשנייה: התמונות שצילמה המתעדת המבצעית סמ"ר ש' לפני שנפצעה בלבנון

סמל-ראשון ש', לוחמת ותיקה במערך תיעוד המבצעי בדובר צה"ל, נפצעה אתמול (רביעי) באורח קשה בדרום לבנון. מהי פלגת התיעוד המבצעי של דובר צה"ל? זו ההזדמנות להכיר אותה.

פלגת התיעוד המבצעי היא יחידה לוחמת שהוקמה לאחר נפילתו של צלם דובר צה"ל שנהרג במהלך פעילות מבצעית ברפיח בשנת 2003, סמל ליאור זיו, לאור הצורך בתיעוד משטחי לחימה לטובת דוברות והסברה.

הפלגה הופעלה לראשונה במהלך מבצע "צוק איתן", ומאז היא פועלת בכלל גזרות הלחימה - עזה, לבנון, איו"ש וסוריה - ומלווה את יחידות צה"ל השונות. לוחמי התיעוד המבצעי הם כוח החובר לכוחות הלוחמים בשטח, וחלקם אף נלחמים כתף אל כתף עם הכוחות אליהם חוברים.

הכשרתם של לוחמי התיעוד המבצעי כוללת טירונות קרבית ברמת רובאי 07, קורס לחימה בטרור וקורס מקצועות הדוברות במגמת תיעוד וצילום מקצועי. הפלגה מונה עשרות לוחמים ולוחמות, כאשר כשליש מהמשרתים בה הם נשים.

מתחילת המלחמה נפצעו שני לוחמים מהיחידה באורח קשה. הראשון שבהם הוא לוחם שנפצע בעזה מפגיעת RPG, והשנייה - לוחמת התיעוד סמ"ר ש' שנפצעה אתמול במהלך פעילות בדרום לבנון.