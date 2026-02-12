לקראת כניסת הוועדה הטכנוקרטית: חמאס משפץ מנהרות ומכניס פעילים למערכת החינוך

לקראת כניסה הוועדה הטכנוקרטית לרצועה: גורם פלסטיני מסר היום (חמישי) ל-i24NEWS שבימים האחרונים חמאס משפץ ''מנהרות שהייה'' ו''מנהרות הגנה'' ברחבי הרצועה.

בנוסף, הארגון פועל לשלב פעילים שלו במערכת החינוך - וחלקם החלו ללמד בבתי ספר ברצועה שיעורי קוראן ושיעורי היסטוריה, זאת לקראת כניסת הוועדה הטכנוקרטית לרצועה.

חמאס גם ביטל את כוחות ביטחון הפנים ואת מערך המודיעין שלה וצירפה את הפעילים לתוך ''ההגנה האזרחית'' ו''המשטרה הכחולה'' האזרחית והיא דורשת כעת לצרף אותם אל תוך מערכת הביטחון והמשטרה, שתופעל על ידי הטכנוקרטים.

כזכור, ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש אתמול עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, והשניים דנו בין היתר בנעשה ברצועת עזה, כמו גם באיראן. טרם הפגישה, נפגש נתניהו עם מזכיר המדינה מרקו רוביו וחתם על הצטרפות ל"מועצת השלום" של טראמפ.

כמו כן, ביום שלישי דיווחנו שגורמים פלסטינים טוענים כי מספר מחברי הוועדה הטכנוקרטית שוקלים לעזוב את תפקידיהם - בשל חשש מהכוח הגובר של חמאס. החברים טרם נכנסו למשרדים בעזה.

לפי שעה, החברים מסרבים לקחת חלק בניהול תיקים רגישים, בוודאי כאלו שנוגעים לעתידם של הפקידים שעבדו תחת ממשל חמאס. נכון לעכשיו, אין תקציב לניהול הוועדה וגם לא לניהול ההוצאות האישיות של החברים בה. חמור מכך - חמאס שוקל בעצמו להביא לשינוי בהרכב הוועדה, בהסכמת כלל הפלגים בעזה.