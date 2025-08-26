כוחות הביטחון איתרו "טיל" שכוון למגדל עוז בגוש עציון

מומלצים -

בלשי תחנת עציון במחוז ש"י ולוחמי צה"ל סיכלו אתמול (שני) אובייקט חשוד דמוי טיל סמוך לבית פג'אר.

כוחות המשטרה נקראו למקום בעקבות מידע שהתקבל בתחנת עציון מרחב יהודה של מחוז ש"י, בדבר חפץ חשוד בצורת טיל אשר כוון לכיוון אזור התעשייה מגדל עוז. הכוחות ביצעו סריקות בשטח, במהלכן אותר החפץ ובזירה פעל חבלן משטרתי אשר נטרל אותו באמצעות פיצוץ מבוקר, מבלי שנגרם נזק או נפגעים.

כך או כך, גורם ביטחוני הבהיר: "מדובר באירוע הטרדה, חתיכת צינור מפלסטיק שהדביקו לו פרופלור ולא היה בו כלל חומר נפץ. בוצע עליו פיצוץ מבוקר מרחוק".

מטעם המשטרה נמסר: "בזכות ערנותם ומקצועיותם של השוטרים, נמנע אירוע חמור שעלול היה לפגוע בביטחון הציבור. בהנחיית החבלן, עם אור ראשון יימשכו הסריקות לאיסוף שרידים ובדיקת הזירה".

מועצת יש"ע מסרה בתגובה: "הטיל המדומה הבוקר הוא העפיפונים מעוטף עזה 2021. אסור להגרר שוב לקונספציה. זוהי תזכורת קצרה למציאות של מדינת טרור בצמוד לישראל. הבוקר זה טיל דמה שמכוון למגדל עוז ומחר טילי אמת לתל אביב. זוהי התוצאה כאשר הטרור הערבי מקבל רוח גבית מאירופה בלי שום מענה אמיתי ממשלת ישראל. אנו שבים ודורשים מראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו להתעשת, להקדים רפואה למכה ולהחיל את הריבונות הישראלית ביהודה ושומרון באופן מיידי ובכך לגדוע במהרה את חלום מדינת הטרור שאת ניצניה אנו רואים הבוקר".