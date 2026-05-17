פול גז בשטח האויב: הכוח המובחר של צה"ל שחודר לעומק הלחימה

תחת אש כבדה, בנהיגה מבצעית בלב שטח אויב ובמהירות שיכולה להכריע בין חיים ומוות - לוחמי יחידת הניוד הפכו לאחד הכוחות המשמעותיים ביותר בלחימה. לוחמי הבלנ"ם, יחידת הקומנדו שמתמחה בפינוי פצועים וחילוץ חטופים בעזה, חזרו מהיתקלויות ומבצעים מורכבים בלבנון. כתבנו עידו שברצטוך הביא אמש (שבת) הצצה לכוח המיוחד.

בחסות החשיכה, בעומק שטח אויב ובתוואי שטח שאליו טנקים או מסוקים לא תמיד מצליחים להגיע, לוחמי יחידת הניוד המבצעי של חטיבת מרום הפכו בשנים האחרונות לאחד הכוחות המשמעותיים ביותר בלחימה.

מדובר בלוחמי הבלנ"ם - יחידת הקומנדו שמתמחה בנהיגה מבצעית, חילוץ תחת אש ופינוי פצועים, שפועלת גם בעזה וגם בלבנון. הלוחמים נעים במהירות גבוהה בשטח פתוח והררי, לעיתים בחושך מוחלט, ומובילים כוחות, מחלצים פצועים ומבצעים משימות עומק תחת איום מתמיד של נ"ט, רחפנים ומארבים.

מפקד היחידה, שנכנס לתפקיד ימים ספורים לפני 7 באוקטובר, מספר כי בבוקר המתקפה הוקפצה היחידה מיד לעוטף עזה. כלי הרכב הממוגנים של הכוח הפכו לעורק חיים עבור לוחמים ואזרחים, בפינוי פצועים, חילוץ משפחות וטיהור יישובים תחת אש. באחד האירועים הקשים, במהלך חילוץ נפגעים ממוצב פג"ה, ספג אחד הכלים טיל קורנט ולוחם היחידה דולב אמויאל ז"ל נהרג.

מאז, הכוח פועל גם בלבנון, שם האתגר המרכזי הוא שילוב בין תוואי שטח הררי ומורכב לבין איום רחפני הנפץ של חיזבאללה. לוחמי היחידה מספרים כי פעמים רבות הם הראשונים להיכנס למקומות שאליהם אף אחד אחר לא יכול להגיע.

רק לפני חודש השתתפו הלוחמים בפינוי הקשה של חללי סיירת נח"ל שנהרגו במארב בדרום לבנון. אחד הלוחמים סיפר כי הפינוי בוצע תחת אש כבדה ובזמן שרחפנים ופצמ"רים ממשיכים לאיים על הכוח: "כל מה שעבר לי בראש זה מתי יגיע הפגז הבא או הרחפן הבא, אבל אתה פועל בדיוק כמו שאימנו אותך".