גורם ישראלי בכיר אמר כי "אם היינו יודעים שאלו יהיו התוצאות הסופיות של המבצע מבחינת הרגל המדינית, ספק רב אם היינו יוצאים לאירוע הזה" - כך דיווח הערב (שני) הפרשן הצבאי של i24NEWS, "ידיעות אחרונות" ו-ynet יוסי יהושוע.

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בצל הביקורת הישראלית הרחבה, צפוי ראש הממשלה בנימין נתניהו לכנס מסיבת עיתונאים בשעה 21:00, בסופה ניתן יהיה לשאול שאלות. מוקדם יותר היום אמר שר הביטחון כ"ץ, בניגוד לסעיפי ההסכם שפורסמו, כי ישראל לא תיסוג מרצועת הביטחון בלבנון ומהשטחים שתפסה. "למרות כל הלחצים הקיימים ואלה שעוד יהיו"

"ראש הממשלה נתניהו הבהיר את הדברים לנשיא טראמפ ולבכירים אמריקנים נוספים, וגם אני הבהרתי זאת אתמול לשר המלחמה האמריקאי, פיט הגסת'. צה"ל מתקף את העמדה הזאת ברמה המקצועית הביטחונית", הוסיף כ"ץ.

כאמור, לאחר הכרזת ההסכם על ידי ראש ממשלת פקיסטן והנשיא טראמפ, באיראן חשפו הלילה פרטים ממזכר ההבנות שצפוי להיחתם ביום שישי בשוויץ, וממנו עולה רשימת הדרישות הרשמית והמלאה של איראן לצורך פתיחה במשא ומתן והגעה להסכם סופי.

התוכנית האיראנית, הכוללת 14 סעיפים נוקשים, מציבה תנאי סף חד-משמעיים עוד לפני תחילת הדיונים, ובראשם עצירה מוחלטת של הלחימה, הסרת המצור הכלכלי והימי, ופיצויים בסך מאות מיליארדי דולרים.

לפי המסמך, איראן דורשת תחילה הפסקה קבועה ומיידית של המלחמה בכל החזיתות, כולל בלבנון. לצד זאת, טהרן מציבה תנאי בל יעבור לפיו המשא ומתן הסופי לא יחל לפני שיבוצעו הצעדים הבאים: הסרה מלאה של המצור הימי בתוך 30 יום, השעיית הסנקציות על מכירת נפט ומוצרים פטרוכימיים, ושחרור של מחצית מהכספים האיראניים המוקפאים עוד לפני תחילת הדיונים.